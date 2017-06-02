5年戀終獲認可 王瞳媽首公開讚艾成

艾成（右）、王瞳創立「艾叻沙」，今店面開幕。（民視提供）

〔記者林俐瑄／台北報導〕艾成、王瞳愛的結晶《艾叻沙創始店》今天在台北西門町熱鬧開幕，數十位藝人包括陳美鳳冒雨前來捧場。艾成賣掉馬來西亞房產後，拿出50萬，與王瞳及家人合夥開店，王瞳爆料：「那間房子原本是我們的新房耶！」王瞳父母似也已經認同兩人，主動說要出錢投資外，王瞳媽媽昨更鬆口讚艾成：「不錯啦！很用心！」認為艾成愈來愈有肩膀。

艾成（前）與王瞳（左）圓創業夢，王瞳爸爸（右起）王瞳媽媽、王瞳妹妹到場支持。（民視提供）

艾成、王瞳交往5年，艾成曾因誤會與王瞳媽媽冷戰1年多，他坦言，自己的歌手夢讓女方家長覺得不穩定，１年前他主動向王瞳媽道歉，王瞳媽也卸下心防：「沒有期望飛黃騰達，但至少能穩定、好好的過。」艾成當下保證自己會更努力，因此修補關係。

如今艾成開店當老闆，王瞳也升格老闆娘，兩人挽起袖子親力親為賣叻沙，王瞳媽欣慰說：「如果這次不錯，她也要31歲了，就差不多可以了（結婚）。」陳美鳳則讚：「王瞳眼光很好，她是極品耶，應該要配高富帥，艾成不高、沒有富，帥不帥是見仁見智，但他就是贏在個性。」

小倆口仍未鬆口婚期，艾成說要等事業穩定再結婚生子，倒是王瞳搞笑暗示：「老娘的手好空啊！」現在就等艾成買戒指求婚，5年戀情可望開花結果。