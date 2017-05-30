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逆轉勝！池昌旭《奇怪》扮傲嬌男登話題演員冠軍

2017/05/30 14:25

池昌旭奪下5月第4周電視劇話題性演員冠軍。（翻攝自Newsen）

〔記者陳立妍／綜合報導〕韓星池昌旭以古裝劇《奇皇后》在台打開知名度，之後再憑《治癒者Healer》、《THE K2》晉升男神之列，29歲的他將於今年高唱從軍樂，搶在入伍前推出新劇《奇怪的搭檔》，在新劇扮傲嬌檢察官，因一場意外後被迫脫下法袍轉職成為律師。該劇收視雖不敵同檔俞承豪、金所炫主演的古裝劇《君主》，但池昌旭在話題性上卻逆轉勝擊敗俞承豪，奪下5月第4周電視劇話題性演員冠軍，《奇怪的搭檔》在南韓最大入口網站Naver的搜尋率也高居不下。

池昌旭與南志鉉主演的《奇怪的搭檔》奪下本月第4周話題性電視劇冠亞軍。（翻攝自世界體育）


昨TV話題性分析機構「Good Data」公布在5月22日至5月28日止，36部電視劇在新聞、部落格、網路論壇、社群網站、影片等網友的反應中，俞承豪、金所炫主演的《君主》挾持高收視的優勢，抱回本月第4周話題性電視劇冠軍，亞、季軍則分別為《奇怪的搭檔》及朴敘俊、金智媛主演的《三流之路》。

俞承豪、金所炫主演的《君主》月初開播，收視隨即開出紅盤，抱回本月第4周話題性電視劇冠軍。（翻攝自Naver）

不過，在話題性電視劇演員排名中，池昌旭則以強烈的存在感及個人魅力，逆勢在強敵環伺下奪冠，《奇》劇女主角也順利搶下季軍，而池昌旭更以高人氣榮登26日南韓最大入口網站Naver的熱門搜尋關鍵字冠軍，《奇怪的搭檔》也一舉包辦NaverTV TOP100電影／電視劇類第1至5名，在網上享有超高人氣。

5月第4周的話題性電視劇演員第2名為金智媛，第4至10名則為朴海鎮、朴敘俊、俞承豪、李詩英、李寶英、李相崙、金所炫；話題性電視劇第3至10名則為《三流之路》、《悄悄話》、《守望者》、《Circle：相連的兩個世界》、《秘行要員》、《爸爸好奇怪》、《推理的女王》、《芝加哥打字機》。

此外，南志鉉與徐仁國主演的《購物王路易》 現於每周一至周五晚上10點在東森戲劇台首播；《君主》於愛奇藝台灣站獨家跟播，《奇怪的搭檔》、《三流之路》則由愛奇藝台灣站及KKTV同步跟播。

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