肉蒲女神精算紅毯鏡頭 自詡「坎城官方高度認可」

藍燕演出《3D肉蒲團之極樂寶鑑》後，一夕成名。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲中國女星藍燕，2011年曾以香港三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》入圍坎城影展開幕式展映，當時因簽證問題，未能現身走紅毯，此次再度獲邀出席開幕式，因造型過於搶眼，被官方鏡頭拍到8次，讓她得意表示「獲官方高度認可！」

藍燕搶眼造型，獲坎城官方鏡頭捕捉8次。 （翻攝自微博）

藍燕將身穿黑色開衩裙裝，露出修長美腿，頭上奇特的頭飾，猶如女俠，搶眼造型被外媒形容為「武器」，充滿殺傷力，加上手上的扇子，凸顯其東方美，她自豪表示「抹殺全場兩邊海外媒體的底片，以全程5分鐘時長未受保安阻攔走完紅毯」，工作團隊還精算出，被官方鏡頭捕捉次數，「3D女神藍燕驚豔的女俠造型，贏得了坎城電影節開幕式組委會官方大螢幕的3次正面特寫、5次中景跟拍，官方給予高度認可。」

另外，近日網路流出販售坎城影展入場券的價目表，最高1.9萬歐元（約台幣64萬），但坎城官方否認有此價目，稱賣票行為屬違法，若抓到會依法追究。

藍燕以女俠造型亮相坎城紅毯。 （翻攝自微博）

藍燕外型神似張柏芝，2011年主演香港三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》後，身價一夕暴漲，有「3D性感女神」之稱，拍完隨即返鄉發展，並投資房地產作為副業，躋身為演藝圈小富婆，日前坦言不後悔拍過三級片，因該部戲是她人生轉捩點，「其實拍三級片沒有不好，全球都會放映，中國沒有這種分級，這是香港的文化，在好萊塢都不算三級，我真的不後悔！」

藍燕靠投資房地產，累積不少財富。 （翻攝自微博）

藍燕造型奇特。 （翻攝自微博）