79歲影帝不認老 坎城宣傳新片人氣超旺

達斯汀霍夫曼在坎城紅毯上成為人氣王。（翻攝坎城影展臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕第70屆坎城影展正在當地進行中，入圍主競賽片的Netflix電影《麥耶伍茲的故事》（暫譯，The Meyerowitz Stories）昨晚首映，導演諾亞波拜克率領主要演員達斯汀霍夫曼、班史提勒、亞當山德勒、艾瑪湯普遜等人一同出席。79歲的達斯汀成為人氣王，他也打趣地不認老，更說不喜歡每個人都跟他說是看他的電影長大的，「我應該可以演班或是亞當的角色！」

達斯汀霍夫曼（左起）、導演諾亞波拜克、艾瑪湯普遜、班史提勒、亞當山德勒一同出席《麥耶伍茲的故事》坎城首映。（翻攝坎城影展臉書）

電影由《青春倒退嚕》美國導演諾亞波拜克擔任編導，亞當山德勒、班史提勒在片中飾演一對兄弟，艾瑪湯普遜飾演酒鬼母親，關係疏離的一家人，為了慶祝父親達斯汀霍夫曼的藝術成就，因此被迫齊聚一堂。

導演諾亞波拜克（左起）、導演諾亞波拜克、班史提勒、艾瑪湯普遜、達斯汀霍夫曼、亞當山德勒現身坎城宣傳《麥耶伍茲的故事》。（翻攝坎城影展臉書）

曾在《門當父不對》系列和達斯汀霍夫曼飾演父子的班史提勒，這次在片中和他再結父子緣，在記者會上和亞當山德勒皆表示，可以和他合作相當光榮。達斯汀則說自己一開始不想接演這部電影，「我不想演一個老人家！」更說自己不是最老的，笑言：「在場比我年長的人請站起來。」