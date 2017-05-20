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首頁 > 婉君推

「康熙」合體直播破紀錄 唐綺陽大呼「差點被玩死」

2017/05/20 15:30

小S（左）與蔡康永（右）上唐綺陽的直播，引起廣大迴響。（翻攝自唐綺陽臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕星座專家唐綺陽因神準預言被網友封為「國師」，她時常開直播請藝人一同邊吃美食邊聊天，受到網友歡迎，昨日她邀請小S與蔡康永作客，兩人話題辛辣，讓唐綺陽招架不住，而昨日也破了唐綺陽直播以來的紀錄，讓她佩服的說「這等成績，只有康熙辦得到」。

唐綺陽在臉書寫出昨日直播的心情。（翻攝自唐綺陽臉書）

唐綺陽今日在臉書PO文，開頭就直呼「昨天差點被他們玩死」，表示昨晚簡直是劫後餘生，明白了自己問的問題那麼普通，只有被他們玩弄的份，這一生絕對當不了主持人，還悲憤的說：「明明是我的直播......」但卻透露康熙兩人推掉了所有通告，只上她的直播，讓她超有面子，也說昨日的直播僅過半天瀏覽人數已破千萬，讓她大呼「大家太愛康永哥和S了」。

小S與蔡康永因《康熙來了》培養出絕佳默契。（資料照，記者陳逸寬攝）

小S與蔡康永的魅力讓唐綺陽表示自己甘願變路人，稱讚蔡康永用溫文的外表說沒有尺度的話毫無違和感，超級反差萌，也說小S依然耿直到「令人髮指」，讓她又愛又恨，還透露他們臨走前，她與小S說謝謝她的蒞臨，希望下次能去她家玩，小S竟冷回「為什麼」，讓唐綺陽崩潰「連應酬話都不說的嗎」，搞笑對話讓網友笑翻。

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