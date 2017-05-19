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陳奕迅槓上周杰倫 還酸他是「小氣鬼」

2017/05/19 13:59

周杰倫（右）陳奕迅這對好朋友將一起擔任音樂節目導師。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「E神」陳奕迅和「周董」周杰倫是多年好友，2人也同時在音樂比賽節目《中國新歌聲》當中擔任導師，目前節目邁入第2季，陳奕迅、周杰倫、那英等人還特別為節目宣傳拍攝影片。

《中國新聲音》導師（左起）陳奕迅、那英、周杰倫一起為節目拍攝宣傳影片。（翻攝自網路）

陳奕迅及周杰倫這對好友在宣傳影片大玩心結梗，讓兩大天王在撞球檯上見真章。影片中，陳奕迅與周杰倫先是在撞球桌邊唇槍舌戰，最後決定靠球技定高下，那英則擔任評審。當那英詢問：「誰先開球？」，周杰倫冷哼一聲：「當然是新來的。」陳奕迅則嘴不饒人回答：「謝謝！我的風格是開桿迎好運，一擊即中」，之後只見球輕鬆入袋，露出得意表情。

周杰倫仍是一派輕鬆表示：「哎喲！有點來勢洶洶，Eason你的戰術是甚麼，要不要分享一下？」陳奕迅再打一球後回答：「我的戰術是……」話還沒落，只見球沒進袋，只好接：「以退為進。」周杰倫看到機會來了，朝那英走過去，並叫伸出食指同中指做架桿，怎知耍帥過頭球沒進，忍不住抱怨：「那姐，又不是拍照你比甚麼手勢，比甚麼Yeah！」

2人你來我往的橋段相當精彩，不過，最後結局是周杰倫決定順道邀那英去喝一杯，這時陳奕迅竟然用廣東話突然說周杰倫是「外買仔」，還說：「故意不邀我，小氣鬼！」雖是宣傳片，敢叫周董小氣鬼的，大概也只有帶種的陳奕迅。

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