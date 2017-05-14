強尼戴普揮霍無度 盤點13年來197億到底都花去哪？

強尼戴普目前正在與前財務管理公司打官司中，平時奢侈揮霍、花錢如流水的惡習也遭對方曝光。（法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕53歲好萊塢男星「強哥」強尼戴普最近除了忙著宣傳新片《神鬼奇航5：死無對證》外，也忙與前財務管理公司「The Management Group」（簡稱TMG）槓上互打官司，指控他們管理失職，在未經他同意的狀態下隨意將財產借貸出去，還時常忘記繳稅以致遭額外罰款等，在1999年到2016年雙方的合作期間，被「詐欺」了2800萬美金（約台幣8.5億元）。不過，對方則反擊強尼戴普自己本來就有花錢如流水的惡習，平均一個月就要花掉200萬美金（約台幣6074萬元），13年來就賺入又花掉高達6.5億美金（約台幣197.4億元），自己根本不懂得什麼叫作節約還有收支平衡的概念。

強尼戴普雖然賺得多，但所花費的開銷更多。（法新社）

外媒《Business Insider》與《Vulture》最近就「貼心」幫大家整理出強尼戴普這些年來，到底把這麼一大筆錢都花去哪了，引發好奇。

1. 月花3萬美金（約台幣91萬元）在喝酒上

強尼戴普在《神鬼奇航》系列電影中，演出熱愛喝蘭姆酒的瘋癲傑克船長，私下的他也是個沒有酒就不行的人，被爆會從世界各地購入各式各樣的美酒，不為收藏、只為自己品嚐使用。

強尼戴普是個愛酒人士。（翻攝自Political Lore）

☆飲酒過量，有害健康☆

2. 月花20萬美金（約台幣607.4萬元）在私人飛機上

由於強尼戴普對酒相當狂熱，上了飛機他當然也無法接受必須坐在位置上乖乖坐著、滴酒不沾的情形，因此他對於幾乎不會讓乘客自己帶酒上機的航空公司相當感冒，只願意搭乘自己的私人飛機外出，TMG就揭露強哥就買了一台最高時速可達每小时966公里的「Gulfstream GV」私人噴射機，平均一個月就要花20萬美金（約台幣607.4萬元）在這架飛機上。

強尼戴普擁有一架私人噴射機。（翻攝自Business Insider）

3. 花7500萬美金（約台幣22.77億元）在世界各地購買與翻新購入的14間豪宅

TMG表示強尼戴普在世界各地共有高達14處的房產，其中包含一棟在南法佔地45英畝、市值1350萬美金（約台幣4.1億元）的城堡、5間在洛杉磯市中心的閣樓公寓、位在肯德基州的馬房等等，每套房產更都配有一組完整的工作人員來打理。

強尼戴普在世界各地擁有14座房產。（翻攝自YouTube）

4. 花535萬美金（約台幣1.6億元）購入3座私人島嶼

身為「傑克船長」，強尼戴普怎麼可以沒有私人的島嶼呢？他在巴哈馬群島花了535萬美金（約台幣1.6億元）買下3座小島供自己渡假放鬆用。

強尼戴普在巴哈馬群島擁有3座私人島嶼。（翻攝自keywordsuggests）

5. 花1800萬購買一艘156英尺的豪華遊艇

既然有了私人島嶼還有私人噴射機，那當然更不能少了私人遊艇，只不過讓人萬萬沒想到的是，強尼戴普花在買遊艇上的費用，竟遠超過購入私人島嶼的，除了遊艇本身外，一個月還得花上35萬美金（約台幣1063萬元）來保養。由於這艘遊艇的開銷實在太大了，也成了強尼戴普一眾奢侈品當中最先被拋售出去換現金的；更有趣的是，接手買下強尼戴普這艘遊艇的，竟是《哈利波特》系列作者J.K.羅琳。

強尼戴普（左）原本擁有一艘豪華私人遊艇，但由於維護費用實在太高，後來就轉手賣給《哈利波特》系列作者J.K.羅琳（左）。（翻攝自Deccan Chronicle）

6. 花數百萬美金在收藏購買吉他上

強尼戴普其實原本並不是想當演員，而是想成為一名歌星，過去還曾組過樂團「The Kids」，只要遇到慈善義演，就會跳出來以吉他手身份來大展自己的音樂長才。而俗話說得好，工欲善其事，必先利其器，強哥當然也不會在自己的演奏工具上吝嗇小氣，他擁有超過70支吉他，完全能稱得上是「吉他收藏家」了。

強尼戴普不僅自己會彈吉他，也同時是個吉他收藏家。（翻攝自Johnny Depp Rocks!）

7. 花數百萬美金在鑽石飾品上

對鑽石飾品有著強烈喜愛、時常以金光閃閃模樣現身的強尼戴普，這些年下來已經砸了數百萬美金在這些閃亮亮的高價石頭上，先前更曾傳出他光一個鑽石袖扣，就要價40萬美金（約台幣1215萬元），令人咋舌。

強尼戴普身上絕對少不了閃亮亮的鑽石飾品。（翻攝自Geneva Seal）

8. 花數百萬美金在藝術品收藏上

強尼戴普除了會演戲、會彈吉他外，對於藝術也擁有高度興趣，砸了數百萬美金來收藏超過200件藝術品，這當中也包含安迪沃荷、亞美迪歐莫迪里安尼（Amedeo Modigliani）、尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）等知名藝術家的作品。他曾向曼哈頓藝廊購入3幅超現實主義畫家Leonor Fini的大作，其中一幅要價24.5萬美金（約台幣744萬元）的畫作，則是他買來要送給前女友安柏赫德的禮物。

強尼戴普擁有眾多藝術收藏品。（翻攝自etonline.com）

9. 花數百萬美金在收藏好萊塢名人的私人物品上

除了藝術收藏外，強尼戴普也對同業人士的收藏品有著高度興趣，他會灑大錢來收藏像是瑪麗蓮夢露、馬龍白蘭度等傳奇巨星的私人珍貴收藏品。強尼戴普甚至因為這些名人收藏品實在囤積得太多，據悉需要用到12個大型儲存設備才有辦法容納它們全部，數量跟價值都相當驚人。

除了藝術品外，強尼戴普（右）也收藏包含已逝女星瑪麗蓮夢露（左）等巨星的私人收藏品。（翻攝自NY Daily News）

10. 年花360萬美金（約台幣1億元）在全球40名全天候私人保全上

身為如此大咖的好萊塢巨星，強尼戴普身邊若沒有聘請私人保全實在是說不過去，因此他不僅有，在全球各地更擁有40位保全來輪流保護自己與家人的人身安全。

強尼戴普在全球擁有40名全天候照料自己與家人人身安全的私人保全。（翻攝自每日郵報）

11. 連年來在家人、朋友以及特定員工身上砸了超過1千萬美金（約台幣3億元）

強尼戴普雖然花錢如流水，但並不是個小氣摳門的人，對於自己的親友，甚至是關係要好的一些員工，出手都相當大方，TMG就曝光他在這些年來，已經在親友們的身上砸了超過1千萬美金（約台幣3億元），當中包含他姊妹們以及媽媽的日常生活花費，像是他就曾為他母親在好萊塢買了一棟數百萬美金的豪宅，也在媽媽生病時提供每月3.5萬美金（約台幣106萬元）的照護費用；不僅如此，他還為一名從小嶼自己一起長大的好友，砸了超過400萬美金（約台幣1.2億元）來建立了一個音樂品牌，但成立沒多久後就經營失利，根本完全沒賺到錢。

強尼戴普（中）對家人以及朋友都十分大方，花錢毫不手軟。（翻攝自每日郵報）

12. 花300萬美金（約台幣911萬元）替死去好友的骨灰以「大砲發射煙火」的方式來辦葬禮

強尼戴普對朋友好到什麼程度，就是連對方死後都甘願花大錢來替他們完成最後的遺願，他的作家兼記者好友亨特斯托克頓湯普森（Hunter S. Thompson）不幸在2005年逝世，為了完成最後的遺願，強尼戴普花了300萬美金（約台幣911萬元）來把好友的骨灰以「大砲發射煙火」的方式，來發射到科羅拉多州亞斯本市（Aspen）的天空中，雖然聽起來有些獵奇，但從某種程度上來說也算是十分浪漫特別。

強尼戴普（右）為完成不幸在2005年逝世的好友亨特斯托克頓湯普森（左）的遺願，花大錢將他的骨灰以「大砲發射煙火」的方式，來發射到科羅拉多州亞斯本市的天空中。（翻攝自Pursuitist）