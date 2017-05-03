4部華語片賣輸《玩命8》 竟發聲明「看到與好萊塢的差距」
2017/05/03 07:28
〔娛樂頻道／綜合報導〕中國的五一假期被視為電影黃金檔期，但今年在該檔上映的華語片《拆彈專家》、《春嬌救志明》、《喜歡你》和《記憶大師》，3日假期票房竟都比不上已經上映超過2週的好萊塢電影《玩命關頭8》，這4部片也為此發了聯合聲明表示：「看到我們與好萊塢的差距。」
《玩命8》狹帶系列作品的高人氣，在全球衝出亮眼票房，在中國也已累積超過25億人民幣（約109億台幣）票房，成為中國影史上最高票房的好萊塢電影，即使上映超過2週，在五一連假3日仍吸金6985萬人民幣（約3億台幣），超越同檔期上映的4部華語片。
4部電影的官方微博日前竟同時發出聯合聲明，宣佈向《玩命8》認輸，聲明中寫道：「今天的票房數據，讓我們再次看到了我們跟好萊塢的差距，但是我們依然信心滿滿，因為我們一直在努力！」似乎想打悲情牌，刺激票房買氣。
該聲明也讓網友狂酸：「不論是華語片、還是好萊塢，只要是好電影，自然都會有人會看，不是嗎？」、「商業電影票房落敗，竟然要用道德觀綁架觀眾？」
4部電影的官方微博同時發聲明，向好萊塢電影「認輸」。（翻攝自微博）
4部電影的官方微博同時發聲明，向好萊塢電影「認輸」。（翻攝自微博）
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