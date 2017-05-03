限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

4部華語片賣輸《玩命8》 竟發聲明「看到與好萊塢的差距」

2017/05/03 07:28

《玩命關頭8》擁有高人氣，橫掃全球票房。（UIP提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國的五一假期被視為電影黃金檔期，但今年在該檔上映的華語片《拆彈專家》、《春嬌救志明》、《喜歡你》和《記憶大師》，3日假期票房竟都比不上已經上映超過2週的好萊塢電影《玩命關頭8》，這4部片也為此發了聯合聲明表示：「看到我們與好萊塢的差距。」

《玩命8》狹帶系列作品的高人氣，在全球衝出亮眼票房，在中國也已累積超過25億人民幣（約109億台幣）票房，成為中國影史上最高票房的好萊塢電影，即使上映超過2週，在五一連假3日仍吸金6985萬人民幣（約3億台幣），超越同檔期上映的4部華語片。

4部電影的官方微博日前同時發出聯合聲明，宣佈向《玩命8》認輸，聲明中寫道：「今天的票房數據，讓我們再次看到了我們跟好萊塢的差距，但是我們依然信心滿滿，因為我們一直在努力！」似乎想打悲情牌，刺激票房買氣。

該聲明也讓網友狂酸：「不論是華語片、還是好萊塢，只要是好電影，自然都會有人會看，不是嗎？」、「商業電影票房落敗，竟然要用道德觀綁架觀眾？」

4部電影的官方微博同時發聲明，向好萊塢電影「認輸」。（翻攝自微博）
4部電影的官方微博同時發聲明，向好萊塢電影「認輸」。（翻攝自微博）

相關新聞

推薦新聞
足球金童歡慶42歲生日 維多莉亞拉哈珀獻吻 足球金童歡慶42歲生日 維多莉亞拉哈珀獻吻
2017/05/03 08:17
美劇首集下重鹹猛藥 女星陰道竟會吃人... 美劇首集下重鹹猛藥 女星陰道竟會吃人...
2017/05/03 07:40
星二代被酸沒看到 生日大曬乳溝反擊 星二代被酸沒看到 生日大曬乳溝反擊
2017/05/03 07:38
4部華語片賣輸《玩命8》 竟發聲明「看到與好萊塢的差距」 4部華語片賣輸《玩命8》 竟發聲明「看到與好萊塢的差距」
2017/05/03 07:28
（影音）原來是她！《開心鬼》李修女超會唱 （影音）原來是她！《開心鬼》李修女超會唱
2017/05/03 07:14
小哀意外走光畫面 收視率瞬間破40％ 小哀意外走光畫面 收視率瞬間破40％
2017/05/03 07:10
陳冠希返港翻臉爆粗口 怒嗆港媒如狗超火爆 陳冠希返港翻臉爆粗口 怒嗆港媒如狗超火爆
2017/05/03 07:05
兒子出生10天就動大刀 男星節目開場哭15分鐘 兒子出生10天就動大刀 男星節目開場哭15分鐘
2017/05/02 23:30
「善終」已成熱門議題 醫生都當場為鼻胃管吵起來！ 「善終」已成熱門議題 醫生都當場為鼻胃管吵起來！
2017/05/02 19:56
《星際異攻隊2》稱霸全台 吸金狂勝首集1.6倍 《星際異攻隊2》稱霸全台 吸金狂勝首集1.6倍
2017/05/02 18:17
陳冠希又有新女人？ 大方歡迎「美女們」 陳冠希又有新女人？ 大方歡迎「美女們」
2017/05/02 17:48
胡歌赴美留學神秘消失 背後原因有洋蔥！ 胡歌赴美留學神秘消失 背後原因有洋蔥！
2017/05/02 17:07
姐就是豪門 范冰冰年賺10億登吸金冠軍 姐就是豪門 范冰冰年賺10億登吸金冠軍
2017/05/02 15:35
（影音）余文樂獻聲粵語版《春嬌與志明》 歌詞爆笑竟催哭萬人 （影音）余文樂獻聲粵語版《春嬌與志明》 歌詞爆笑竟催哭萬人
2017/05/02 15:27
因巨乳被拔除聯合國職務 初代神力女超人怒喊：女人就是有胸部！ 因巨乳被拔除聯合國職務 初代神力女超人怒喊：女人就是有胸部！
2017/05/02 15:21
華仔自信2個月後活動自如 港媒爆原來朱麗倩做了這件事... 華仔自信2個月後活動自如 港媒爆原來朱麗倩做了這件事...
2017/05/02 14:09
楊冪肉胎裝登Met Gala 慘被虧像受潮海苔仙貝 楊冪肉胎裝登Met Gala 慘被虧像受潮海苔仙貝
2017/05/02 12:21
最爽高低差！威肯頭枕席琳娜爆乳放閃 最爽高低差！威肯頭枕席琳娜爆乳放閃
2017/05/02 12:08
黑色透視薄紗上身 豐臀金嫩模妹屁股蛋紅毯任人看 黑色透視薄紗上身 豐臀金嫩模妹屁股蛋紅毯任人看
2017/05/02 11:03
威爾史密斯兒帶獨特配件走紅毯 竟是自己剪下的頭髮！ 威爾史密斯兒帶獨特配件走紅毯 竟是自己剪下的頭髮！
2017/05/02 10:03
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.