黑色透視薄紗上身 豐臀金嫩模妹屁股蛋紅毯任人看

坎達兒珍娜今天穿著一身黑色透視薄紗禮服現身Met Gala紅毯。（翻攝自PEOPLE）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國名媛豐臀金一家的姊妹們，各個身材姣好，平常也一直都是鎂光燈焦點，在各大場合幾乎都少不了她們的蹤影，而今天（2日）在紐約大都會藝術博物館熱鬧舉辦的時尚盛宴「Met Gala」，身為常客的她們當然也不會缺席，豐臀金與嫩模妹妹坎達兒珍娜和凱莉珍娜也都到場與會，而其中21歲的坎達兒珍娜今天的造型更是驚艷眾人，大面積的身體幾乎都透過黑色薄紗被看得一清二楚，屁股蛋簡直可說是直接展現在大家眼前，性感扮相秒殺不少底片。

坎達兒珍娜今天的造型不管正面背面都相當有看頭。（美聯社）

坎達兒珍娜今天身上穿著的是有「內衣中的勞斯萊思」之稱的精品品牌「La Perla」的Haute Couture黑色薄紗禮服，這件幾乎將她的整個身體都展示在大家眼前的薄紗，正面從有著一個從右肩延伸到左下腹的大開口設計，讓她的胸前、腰腹與左側修長美腿都直接露了出來；從背後看更是精彩萬分，除了裸背設計外，整個屁股蛋透過透視薄紗更是清晰可見，也還能看到黑色的蕾絲丁字褲，被外媒戲稱：「坎達兒珍娜今天穿了一條丁字褲來參加2017 Met Gala」，吸睛度十足。

坎達兒珍娜今天的造型不管正面背面都相當有看頭。（歐新社）