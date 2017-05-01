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《通靈少女》前身是它！只有半小時 台灣影人錯失爆紅良機

2017/05/01 10:02

2014年台北電影節最佳短片《神算》，就是夯劇《通靈少女》的前身。（公視提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕《通靈少女》是HBO在台灣製作並全中文發音的迷你影集，近來劇夯讓外界知道「少女原型」索菲亞，而當初HBO會相中此一題材，則是看到了2014年台北電影節最佳短片《神算》。《神算》曾於2013年3月在公視的學生影展首播，沒想到隔了幾年成為熱門夯劇。

《神算》就是《通靈少女》導演陳和榆的作品，當時他在台灣藝術大學電影研究所就讀，僅長半小時但入圍第50屆金馬獎最佳創作短片，並得到2014年台北電影節最佳短片，因公視讓其前往國際影視節，被美國HBO相中，而有了「發揚光大」的機會，也可說是國內的影視工作者「疏忽」了。

《神算》描述熱愛棒球的少女謝君雅，因天生有陰陽眼而不堪其擾。去道場修行不但沒獲改善，反受到信眾崇拜、不停上門求診......她內心在意的卻是：「棒球隊的學長到底喜不喜歡我呢？」在學長生日的這一天，同學們舉辦了慶生派對，謝君雅卻有一堆大排長龍的信眾，等著她焚香祭改、指引人生方向。面對青春期的戀愛煩惱與傳統民間信仰的天命重擔，她該怎麼作抉擇？短片由《再見夏天》余佩真主演。

郭書瑤在《通靈少女》飾演靈媒有模有樣，該戲也大獲好評。（HBO Asia提供）

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