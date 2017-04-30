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恭喜！城城嫂自洩孕肚照 寶寶性別出爐

2017/04/30 07:11

郭富城（左）迎娶小22歲的中國網紅女友方媛。（資料照，香港成報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲的天王郭富城迎娶小他22歲的中國網紅方媛，外界盛傳小倆口早有愛的結晶，加上方媛在IG自曝疑似孕肚的照片，就連她的閨密都跳出來透露，方媛此胎懷的是女孩，預產期在9月，且會在香港生產。

有網友抓包，方媛近來在IG秀出自拍美照，她穿著露胸上衣，臉上的墨鏡卻出賣了她，反射出她早已微微隆起的肚子，現在方媛已將該照片刪除。

天王郭富城先前被問及否雙喜臨門？他語帶保留說：「當然啦，『囍』字就是兩個喜。」不過方媛的姊妹淘卻表示，城城下月要到泰國、加拿大拍攝新戲，根本沒有時間照顧孕妻，所以婚後方媛已回上海娘家安胎，證實好友有孕在身。

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