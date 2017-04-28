王子外地工作為救泡水手機 秒刷機票送修

「王子」邱勝翊出席Galaxy S8 I S8+記者會。（Samsung提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「王子」邱勝翊今天（4/28）為三星旗艦手機Galaxy S8 I S8+站台，自認是超級「手機控」的他，透露每天除了洗澡跟睡覺之外，幾乎都在使用手機，一有空就會拿起來看一下，他笑說：「有時候真的不知道有什麼好看的，但我真的不能沒有手機。」之前拍《稍息立正我愛你》時，他以為手機放家裡沒帶，還緊急打給毛弟，要他快點開車送到桃園，他笑說：「要多少錢都可以給他！」

「王子」邱勝翊出席Galaxy S8 I S8+記者會。（Samsung提供）

王子提到先前到青島拍戲時，利用空檔去健身房運動，隨手把手機放在跑步機上用來放置飲料的凹槽，豈料前一個人把飲料打翻在裡面，導致他的手機整支泡在液體中，瞬間變死機。王子無奈心情超低落，跑了好幾間手機行都無法修，後來他聽從服務人員的建議，立刻買了張機票飛到北京維修，才救回心愛的手機，不過此舉也被大家虧：「買一隻新的手機就好啦！」但他說因為很需要手機裡的資料，「太多回憶在手機裡了，真的非常捨不得。」在這次經驗之後，他買手機也格外重視防水功能。

「王子」邱勝翊出席Galaxy S8 I S8+記者會。（Samsung提供）

今天活動現場，王子擺出多種帥氣POSE，並分享自己的自拍秘訣，他表示，要看髮流方向，手機放在髮流反方向45度角拍攝，由上往下拍，會有把臉縮小的感覺；正面、睜一隻眼閉一隻眼的拍，塑造一種慵懶感，適合用在下班後、拍戲完。

「王子」邱勝翊出席Galaxy S8 I S8+記者會。（Samsung提供） 「王子」邱勝翊出席Galaxy S8 I S8+記者會。（Samsung提供）