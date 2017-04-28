周杰倫與昆凌依偎看海 甜蜜實現「簡單愛」歌詞

周杰倫與昆凌在海邊互相依偎看海。（翻攝自周杰倫粉絲團官方微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天王周杰倫出道17年，寫過無數首經典情歌，歌詞中深刻的含意令粉絲動容，2014年他與嫩妻昆凌步入禮堂，隔年生下女「小周周」，今年初他在臉書宣布昆凌懷了個男孩，本來就很疼老婆的他對昆凌更加呵護，有粉絲貼出他與昆凌並肩看海的照片，網友感動的說他為昆凌做到歌詞中的所有事。

昆凌似乎還穿著周杰倫的外套。（翻攝自周杰倫粉絲團官方微博、秒拍）

周杰倫粉絲團官方微博今天PO出了兩張照片，照片中周杰倫與昆凌並肩坐在海邊的搖椅上，兩人似乎是在一同欣賞眼前美景，畫面十分溫馨，粉絲團搭配了周杰倫的經典名曲「簡單愛」歌詞「河邊的風，在吹著頭髮飄動，牽著妳的手，一陣莫名感動，我想帶妳回我的外婆家，一起看著日落，一直到我們都睡著」，照片中的景象與歌詞不謀而合，能感受到兩人濃厚的愛意。

網友們看到照片後紛紛表示「周杰倫真的浪漫，他把自己寫的歌都實現給昆凌了」，也有人接續著歌詞「我想就這樣牽著妳的手不放開，愛可不可以簡簡單單沒有傷害」，還有眼尖的粉絲發現昆凌身上穿的牛仔外套，是前幾天兩人逛夜市時周杰倫所穿的衣服，不禁大喊「不要虐待單身狗」。