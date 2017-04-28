孔劉出道16年享受孤獨 自白「當演員痛苦的時間比較多」

孔劉之前受訪時坦言，曾一度對當演員感到後悔。（衛視中文台提供）

〔記者陳立妍／綜合報導〕37歲的孔劉去年接連靠著賣座片《屍速列車》、《密探》加持，事業人氣再攀新高峰，也讓外傳因錯失《太陽的後裔》，意外讓宋仲基爆紅的的他扳回一城。去年底他和《太》劇編劇金恩淑合作的《鬼怪》在南韓上檔，更讓他一舉竄升亞洲男神，魅力絲毫不輸小鮮肉。不過過去孔劉曾自爆其實從沒想過當演員，甚至還曾感到後悔，透露：「演員這個工作，好像痛苦的時間比較多。」

孔劉於2001年以校園劇《學校4》出道，10年前和尹恩惠在《咖啡王子1號店》上演「偽男男戀」走紅亞洲，隔年便入伍高唱從軍樂。當時他在軍中獲得長官贈送的小說《熔爐》，深受書中改編自真實事件的聾啞學生遭師長性侵案所震撼，退伍後積極奔走籌資，才催生出同名電影，也讓校園性暴力事件獲得社會重視，促使南韓政府修定相關法例。

孔劉主演的電影《屍速列車》，在台票房飆破3.4億元。 （車庫娛樂提供）

孔劉大學選讀戲劇電影學系時，其實曾一度被父母阻止，為此他特地向爸媽解釋並非想成為演員，反而是對導演、製作等幕後工作感興趣，父母甚至也叮囑他「別去演戲」，沒想到之後卻意外從模特兒入行成為演員。孔劉坦言雖然曾經一度後悔選擇當演員，但現在的他並不後悔，「比起後悔，演員生活讓我獲得的東西更多」。

而他也坦承：「上了年紀後，我好像對工作產生了強迫症。雖然我不喜歡評論我的演技，但似乎要有不斷的批評，才能繼續往演員這條路走下去。」並表示很容易被一些預料之外的小事影響，一不注意心就動搖了。「演員是一份孤獨的職業。」孔劉笑說自己忍受孤獨感的功力似乎越來越強，而他認為這樣的孤獨感似乎也不完全是壞事，雖然身為演員讓他享有名氣，但比起被拿來當作商業性的消費，他反而更加嚮往單純的演員生活。

有韓媒報導宋仲基（圖）在《太陽的後裔》飾演的「劉大尉」，孔劉原也是男主角人選之一。（東森戲劇台&太陽的後裔文化產業專門公司，NEW提供）