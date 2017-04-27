《日常對話》揭不堪往事 黃惠偵在這裡與家暴父和解...

黃惠偵以作品托出自己的家庭和往事。（記者胡舜翔攝）〔記者賀靜賢／專訪〕導演黃惠偵以紀錄片《日常對話》與母親對話，托出自己「奇特的」家庭背景，也道出童年曾遭父親不堪對待的往事，成為全片的「雷」。當年媽媽帶著她和妹妹逃離家暴父，以做牽亡陣維生，因為沒有戶口只得輟學，父親無疑是讓她們人生坎坷的最大原因。

談到父親，黃惠偵語氣中未聞恨意。她說，那時候都聽說父親帶著刀去找她們，但有一回，她和母親正在一個像操場的地方做牽亡儀式，她就望到父親就在鐵絲網的另一頭；「他看到了我們，但就默默走了.....」那一刻起，黃惠偵認定父親也許不是極惡之人，更沒有像她們想像的揮刀逼近，但那也是父女的「最後一面」。後來，親戚告知她的爸爸過世了，黃惠偵前去祭拜，是家中唯一去的人，說是人生中最難的和解，並不為過。

《日常對話》票房倒吃甘蔗。（鏡象提供）黃惠偵的作品雖聚焦在家庭與母女關係，但因近期同志平權議題正熱，該片受到注目，「也就像是一份註定的機緣」，她希望議題兩方能有更多的對話。該片去年入圍金馬，金馬影展上連續2周獲觀眾票選冠軍，今年初抱回柏林泰迪熊最佳紀錄片奬，仍是靠平台募資才得以上院線；廳數不多但已破300萬，倒吃甘蔗的票房和口碑，也正如同黃惠偵與「家庭」和解後的人生。