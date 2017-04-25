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孫其君練冰火五重天 雪地釣到櫻花妹

2017/04/25 18:26

孫其君在日本體驗蓋冰屋。（三立提供）

〔記者洪素津／台北報導〕孫其君隨三立《冒險王》深入日本北海道，他在零下十幾度的低溫下除帥氣滑雪外，享受飆雪的感覺，除此還擔任冰村志工，搭建冰屋挑戰極寒工作體驗。而人帥就是福利多，孫其君在滑雪時還有日本妹妹與他搭訕，藉故問滑雪的技巧想接近他，可惜孫其君不會日文，孫其君試圖用英文要教她，可惜日本妹妹也不諳英文，雙方只能比手畫腳草草帶過。

孫其君在日本滑雪，讓滑到一度腿軟。（三立提供）

孫其君在美國就時常滑雪，回台灣後已有8年沒滑雪過，教練將他帶到中級難度的滑坡，卻讓他一度腿軟，因為實在太久沒滑雪都忘光了，這次孫其君主要是去然別湖當志工蓋冰屋，這些用來蓋冰屋的冰磚都是從湖水下切割出最清澈的冰塊，所以需要很多人力來做，因此現在很多愛旅遊的人都會來以打工換宿的方式來此當志工，將興趣變成工作，但孫其君發現最耗體力就是搬大塊冰塊，他搬一趟就呼呼喘起來，還輸給台灣去的兩位女志工。

孫其君在日本滑雪，直接挑戰中級難度。（三立提供）

孫其君體驗在急冷的環境下雪地泡溫泉，他覺得可以在零下15度的雪地中泡溫泉超過癮，而且他剛好健身過度全身肌肉僵硬，利用這次泡在溫泉裡全身都放鬆了，但剛下溫泉時上半身很冷下半身很熱，宛如在冰火天堂，孫其君笑說這根本是冰火五重天，好像在練功夫冷熱一起來。

孫其君體驗雪地泡溫泉，但剛下溫泉時上半身很冷下半身很熱，宛如在冰火天堂。（三立提供）孫其君扛冰磚。（三立提供）孫其君（左）扛冰磚一趟就呼呼喘起來，還輸給台灣去的兩位女志工。（三立提供）

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