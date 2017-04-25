繼泫雅、佳人、CL之後 PSY的新MV女主角是她！

PSY（左）的新MV女主角是女偶像娜恩（右）。（合成圖，翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕因為一首《江南Style》紅遍全球的南韓歌手「鳥叔」PSY，不僅每每推出新歌總會引起話題，連他請來的MV女主角也會連帶被捧得更紅。而近日，鳥叔即將要再度釋出新曲MV，女主角竟然是女團「A PINK」的成員孫娜恩！

娜恩（右二）是女團「A PINK」的一員。（翻攝自OSEN）

夯曲《江南Style》的「YouTube」MV點擊率已經突破28億大關的PSY，即將於下個月帶著新專輯回歸南韓歌壇，而他的最新主打歌的MV也已經在澳門拍攝完成，女主角人選依然不脫女偶像，請來得是「A PINK」的門面擔當娜恩。不過值得關注的是，由於PSY的MV過去總是走一種無厘頭的搞笑風格，因此許多人都相當好奇性格恬靜的娜恩，會不會在MV中突破形象。

泫雅（上圖右）、佳人（中圖左）和CL（下圖）都曾在PSY（上圖左、中圖右）的MV中現身。（合成圖，截取自YouTube）

回顧PSY的歷任MV女主角，除了和PSY合唱《Oppa Is Just My Style》的「小野馬」泫雅，有「最長壽女團」之稱的「Brown Eyed Girls」的老么佳人也曾在《Gentleman》一曲中現身，PSY還和佳人一起大跳「傲慢舞」。而和PSY同公司的CL也曾替PSY2015年的歌曲《DADDY》配唱，只不過CL在MV中只有現身短短幾秒，且並沒有和PSY同框，有些可惜。