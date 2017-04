繼泫雅、佳人、CL之後 PSY的新MV女主角是她!

PSY(左)的新MV女主角是女偶像娜恩(右)。(合成圖,翻攝自OSEN)

〔娛樂頻道/綜合報導〕因為一首《江南Style》紅遍全球的南韓歌手「鳥叔」PSY,不僅每每推出新歌總會引起話題,連他請來的MV女主角也會連帶被捧得更紅。而近日,鳥叔即將要再度釋出新曲MV,女主角竟然是女團「A PINK」的成員孫娜恩!

娜恩(右二)是女團「A PINK」的一員。(翻攝自OSEN)

夯曲《江南Style》的「YouTube」MV點擊率已經突破28億大關的PSY,即將於下個月帶著新專輯回歸南韓歌壇,而他的最新主打歌的MV也已經在澳門拍攝完成,女主角人選依然不脫女偶像,請來得是「A PINK」的門面擔當娜恩。不過值得關注的是,由於PSY的MV過去總是走一種無厘頭的搞笑風格,因此許多人都相當好奇性格恬靜的娜恩,會不會在MV中突破形象。

泫雅(上圖右)、佳人(中圖左)和CL(下圖)都曾在PSY(上圖左、中圖右)的MV中現身。(合成圖,截取自YouTube)

回顧PSY的歷任MV女主角,除了和PSY合唱《Oppa Is Just My Style》的「小野馬」泫雅,有「最長壽女團」之稱的「Brown Eyed Girls」的老么佳人也曾在《Gentleman》一曲中現身,PSY還和佳人一起大跳「傲慢舞」。而和PSY同公司的CL也曾替PSY2015年的歌曲《DADDY》配唱,只不過CL在MV中只有現身短短幾秒,且並沒有和PSY同框,有些可惜。