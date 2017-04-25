谷阿莫自清「合理使用」 前主播張宇：侵權就是侵權

谷阿莫近來被KKTV和電影公司「又水整合」提告侵權。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人谷阿莫靠著「X分鐘看完電影」系列影片爆紅，濃縮剪輯電影內容也已觸擊著作權爭議，惹得電影公司對他提告「侵權」，谷阿莫昨日也做出回應，但卻迴避最爭議的影片來源，談著作權中「合理使用」原則。對此，台視前主播張宇就在臉書上吐槽：「侵權就是侵權！」

張宇在臉書上酸谷阿莫。（翻攝臉書）

谷阿莫侵權話題持續在網路延燒，不少網友提出正、反評論，而張宇稍早就在私人臉書分享谷阿莫的影片，表示：「侵權就是侵權，就算截取1/10到1/100的內容，也是拿來營利不是嗎？幽默也有品味之分吧。」加上台大法學院教授李茂生更早之前也在臉書上酸谷阿莫：「說那麼多，結果一點都不觸及核心。」還有網友笑稱谷阿莫錯就錯在，拿處理A片的方法處理不是A片的電影。