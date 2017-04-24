方宥心22年後再拍MV 撮合書偉琇琴嚐鮮

方宥心暌違22年再拍MV。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕方宥心除演出民視《外鄉女》之餘，更和荒山亮為戲合作歌曲演唱，荒山亮演唱片頭曲《永遠的家》，方宥心則演唱片尾曲《飛呀飛》，而荒山亮也決定拍攝兩首歌的MV，而暌違22年沒有拍MV的方宥心笑回「沒fu耶」。

方宥心暌違22年再拍MV。（民視提供）

荒山亮和方宥心這次因《外鄉女》再續合作緣份，荒山亮表示「一直滿欣賞宥心的歌聲，新台語歌可以演繹的女歌手不多，她一直很努力，在合作的過程中看著她對音樂的不放棄，對戲劇又充滿熱情，近一年的主持音樂節目也進步很多，所以決定簽下宥心的唱片約，為她一圓多年未成真的歌手夢。」

方宥心暌違22年再拍MV。（民視提供）

而22年沒拍MV的方宥心超級開心，坦言近年除了演戲之外，拍MV的感覺早就忘光光了；因為太興奮，在20小時不休眠的MV拍攝時間裡，完全不喊累，連年輕的創作導演都佩服。而荒山亮將《飛呀飛》這支MV視為方宥心個人首張EP的暖身作，還特別情商了宥心經紀公司的琇琴及張書偉來客串MV的演出，不料拍到琇琴及書偉時天公不作美，下滂沱大雨，讓兩人直呼「方宥心，你欠大了你……」，方宥心還在拍戲現場與兩人視訊，感謝兩位力挺。

方宥心歌曲MV內容拉張書偉（中）及琇琴（右）濕身。（民視提供）