83歲靜婷愛惜羽毛 不打算再唱了

靜婷近2年已逐漸淡出舞台，婉拒不少演出邀約。（靜婷提供）

〔記者劉衛莉／台北報導〕靜婷是「黃梅調歌后」，當年大導李翰祥開拍黃梅調電影，幾乎都是由她幕後代唱。就算不是黃梅調電影，當年賣座電影《藍與黑》的插曲《癡癡地等》，或者在電影《山歌戀》、《山歌姻緣》中的嘹亮山歌，都是靜婷的經典代表作，但現今已83歲高齡的靜婷，萌生退意！

黃梅調電影《江山美人》一路從香港紅遍台灣、東南亞，片中插曲《戲鳳》、《扮皇帝》也跟著大受歡迎，靜婷的黃梅調因此風靡整個華人世界。沒想到後來《梁山伯與祝英台》在台上映，又是大賣座盛況，連映好幾個月，幕後代唱「祝英台」的靜婷自是功不可沒，早期甚至很多影迷都誤以為是女主角樂蒂自己唱的；她的唱腔能深入刻劃劇中角色，並適切呈現角色的心情轉折，讓合作多年的李翰祥讚不絕口。

靜婷上個月為已逝音樂家老友周藍萍在台北開唱，左為周藍萍女兒周揚明。（華風文化提供）

這兩年不斷有東南亞、加拿大等地的演出邀約，靜婷都婉拒沒接，她愛惜羽毛，覺得自己年紀大了，不像年輕時氣足，不能對不起觀眾，唯獨答應了上個月在台北舉辦的「寶島回想曲─周藍萍經典作品音樂會」，靜婷表示，只是想幫老朋友周藍萍站台，她歌唱生涯中唱最多的就是已逝音樂家周藍萍的歌；演出當天粉絲給了她如雷掌聲，不過她覺得因為感冒唱得不夠好。

自民國56年靜婷因《梁山伯與祝英台》首度受邀來台算起，加上今年1月這場，她前後來台開唱有10次，還曾分別在69歲、75歲年紀時，兩度站上香港紅磡體育館辦個唱，就算如今她礙於年紀大了體力有限、背詞辛苦，不想再唱，也足以讓忠實粉絲回味再三了。

黃梅調電影《梁山伯與祝英台》，當年在台灣熱映，有人甚至看了好幾遍。（翻攝自網路）