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（專訪）被譽為「下一個神話」 INFINITE齊心：團體一定就是要7個人！

2017/02/22 07:19

INFINITE結束見面會後，仍精力充沛接受媒體專訪。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳立妍／專訪〕南韓夯團「INFINITE」日前2度來台舉辦見面會，月初剛長尾巴的優鉉，聽聞粉絲們集資在仁川夢想公園植林，並命名為「南優鉉林」送給他當生日禮物，自爆有偷偷去朝聖，一旁的Hoya則打趣說：「他每天都去幫樹澆水。」隨後優鉉也一一細數今年從隊友那裡收到的禮物，聖圭、L各大手筆送了他高價位的鞋子及吹風機，老么成鍾買了T恤，成烈準備刮鬍刀，東雨則送最實際的現金。

Hoya（左）開玩笑稱優鉉（右）天天都去「南優鉉林」澆水。（記者陳逸寬攝）

INFINITE出道7年，從未變換過成員且持續在演藝圈活動，被粉絲譽為「下一個『神話』」，東雨透露團員之間都會坦率的說出真心話，也會互相給予意見，而隊長聖圭則坦言：「即使有個人活動，個人同時也代表著團體，我們心裡都明白先有團體才有個人，『團體一定就是要7個人』，所以才能維持到現在。」即使成員們近期各自活躍於戲劇、音樂劇、綜藝，但只要一講起團體依舊「團魂」滿滿。

隊長聖圭（中）表示「團體一定就是要7個人」，先有團體才有個人。（記者陳逸寬攝）

主唱優鉉去年7月曾獨自訪台宣傳新輯，去年11月再隨團會粉絲，受訪前優鉉率先向記者打招呼：「好久不見！」甚至還記得當時請他吃過芒果冰，由於上次來台他們並未接受採訪，時隔7個月仍貼心記得曾採訪過他的媒體，「愛心王子」優鉉不僅很會圈飯，記憶力更是一流。

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