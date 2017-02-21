限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

AKB台妞直播哭成淚人兒 「覺得自己不夠好」

2017/02/21 17:30

「AKB48」台籍成員馬嘉伶。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕「AKB48」台籍成員馬嘉伶去年2月正式加入，剛滿20歲的她，日前首度挑戰泳裝拍攝，希望展現不同面貌給粉絲。昨她在網路開直播，與粉絲們歡慶赴日一周年，中途卻不小心在鏡頭前淚崩，表示很想念同期跟她一起參加徵選的台灣甄選戰友，「我一直都是1個人，1周年也沒人可以一起慶祝」，讓不少粉絲表示心疼。

「AKB48」台籍成員馬嘉伶昨在直播中難過淚崩。（翻攝自網路）

馬嘉伶2015年參加「AKB48」台灣甄選，從2,152名報名者中脫穎而出，當時與她一起受訓的9位成員中，只有她一人成功成為正式成員。她去年7月回台演出，看到昔日戰友也忍不住眼淚，在台上哭花臉。昨她原先開心直播，卻疑因壓力過大，在中途哭成淚人兒，她難過表示每次排練，都很羨慕其他日本成員有同期夥伴一起練舞，她都只有一個人，「台灣研究生原本有9個人，現在只有6個人，為了她們我得要多努力一點才行」。

馬嘉伶去年回台表演，看到曾一起打拼的台灣練習生，感動到在台上淚崩。（資料照，記者陳逸寬攝）

她接著表示，「在日本這一年覺得自己應該有更多成長，但一直停留在原地，日文、跳舞、唱歌都有很多進步空間」，給自己壓力不小。事實上，她過去受訪時曾透露，「曾經因練舞跟不上進度哭出來，因為要記的舞步真的太多」，還常跟家人講電話講到哭，獨自一人在國外打拼，看得出相當辛苦。不少粉絲在看完直播後，替她加油打氣，「別給自己太大壓力」、「好好哭一下再繼續努力吧」。

馬嘉伶去年回台表演，與台灣練習生們一同上台演出。（資料照，記者陳逸寬攝）

相關新聞

推薦新聞
印度女星遭挾持性侵2小時 嫌犯被捕影片曝光 印度女星遭挾持性侵2小時 嫌犯被捕影片曝光
2017/02/21 11:13
6歲男童青筋炸裂 網瘋傳：根本是李小龍投胎 6歲男童青筋炸裂 網瘋傳：根本是李小龍投胎
2017/02/21 09:59
弄我別弄我家人！楊冪霸氣護夫 弄我別弄我家人！楊冪霸氣護夫
2017/02/21 12:32
忍了8年！強國女星PO文「禁欲太久」 忍了8年！強國女星PO文「禁欲太久」
2017/02/21 15:12
熬過父癌逝母中風 女歌手赴印度出家 熬過父癌逝母中風 女歌手赴印度出家
2017/02/21 15:29
那天傳來爺爺輕生 劉奕兒崩潰痛哭失聲 那天傳來爺爺輕生 劉奕兒崩潰痛哭失聲
2017/02/21 13:53
（影音）紀錄片揭印度強姦歪風 強暴犯：女人自己要負責 （影音）紀錄片揭印度強姦歪風 強暴犯：女人自己要負責
2017/02/21 16:17
22歲出家女星被騙當小三 不倫人夫出面道歉 22歲出家女星被騙當小三 不倫人夫出面道歉
2017/02/21 18:41
（影音）裘莉煮蟲蟲大餐學生存 愛女捧場啃蜘蛛 （影音）裘莉煮蟲蟲大餐學生存 愛女捧場啃蜘蛛
2017/02/21 12:16
這樣比較美！周揚青「未P圖照」鄉民叫好 這樣比較美！周揚青「未P圖照」鄉民叫好
2017/02/21 14:41
致敬奧斯卡參賽強片！《動物方城市》亂入《樂來越愛你》 致敬奧斯卡參賽強片！《動物方城市》亂入《樂來越愛你》
2017/02/21 09:54
熊黛林肚皮惦惦忙看診 豪門尪笑認拚生子 熊黛林肚皮惦惦忙看診 豪門尪笑認拚生子
2017/02/21 11:16
宮澤理惠愛情事業雙贏 情人節黏「V6」森田剛甜蜜泡湯 宮澤理惠愛情事業雙贏 情人節黏「V6」森田剛甜蜜泡湯
2017/02/21 14:59
飯店無照營業！ 汪小菲怒：我堂堂正正 飯店無照營業！ 汪小菲怒：我堂堂正正
2017/02/21 14:19
太妍打出美艷牌！新造型香肩裸背甩清純 太妍打出美艷牌！新造型香肩裸背甩清純
2017/02/21 13:28
臃腫大叔消風！張根碩V臉骨感照瘦慘 臃腫大叔消風！張根碩V臉骨感照瘦慘
2017/02/21 16:37
AKB台妞直播哭成淚人兒 「覺得自己不夠好」 AKB台妞直播哭成淚人兒 「覺得自己不夠好」
2017/02/21 17:30
（影音）她翻唱鄧紫棋《光年之外》 好聽到本尊大推 （影音）她翻唱鄧紫棋《光年之外》 好聽到本尊大推
2017/02/21 11:19
EXO香港開唱險釀意外 LAY遭襲擊玻璃瓶直落頭頂 EXO香港開唱險釀意外 LAY遭襲擊玻璃瓶直落頭頂
2017/02/21 15:20
疑洩漏老婆懷二胎 宥勝還在等「時機」 疑洩漏老婆懷二胎 宥勝還在等「時機」
2017/02/21 17:33
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.