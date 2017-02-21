AKB台妞直播哭成淚人兒 「覺得自己不夠好」

「AKB48」台籍成員馬嘉伶。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕「AKB48」台籍成員馬嘉伶去年2月正式加入，剛滿20歲的她，日前首度挑戰泳裝拍攝，希望展現不同面貌給粉絲。昨她在網路開直播，與粉絲們歡慶赴日一周年，中途卻不小心在鏡頭前淚崩，表示很想念同期跟她一起參加徵選的台灣甄選戰友，「我一直都是1個人，1周年也沒人可以一起慶祝」，讓不少粉絲表示心疼。

「AKB48」台籍成員馬嘉伶昨在直播中難過淚崩。（翻攝自網路）

馬嘉伶2015年參加「AKB48」台灣甄選，從2,152名報名者中脫穎而出，當時與她一起受訓的9位成員中，只有她一人成功成為正式成員。她去年7月回台演出，看到昔日戰友也忍不住眼淚，在台上哭花臉。昨她原先開心直播，卻疑因壓力過大，在中途哭成淚人兒，她難過表示每次排練，都很羨慕其他日本成員有同期夥伴一起練舞，她都只有一個人，「台灣研究生原本有9個人，現在只有6個人，為了她們我得要多努力一點才行」。

馬嘉伶去年回台表演，看到曾一起打拼的台灣練習生，感動到在台上淚崩。（資料照，記者陳逸寬攝）

她接著表示，「在日本這一年覺得自己應該有更多成長，但一直停留在原地，日文、跳舞、唱歌都有很多進步空間」，給自己壓力不小。事實上，她過去受訪時曾透露，「曾經因練舞跟不上進度哭出來，因為要記的舞步真的太多」，還常跟家人講電話講到哭，獨自一人在國外打拼，看得出相當辛苦。不少粉絲在看完直播後，替她加油打氣，「別給自己太大壓力」、「好好哭一下再繼續努力吧」。

馬嘉伶去年回台表演，與台灣練習生們一同上台演出。（資料照，記者陳逸寬攝）