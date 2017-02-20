（影音）AKB小嶋陽菜豁出去 扮性感摔角手飛踢成員

夯團「AKB48」成員小嶋陽菜將於22日舉辦畢業演唱會。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕夯團「AKB48」28歲成員小嶋陽菜本月22日將卸下AKB成員身分，正式畢業。近來她除和時尚品牌合作推出商品外，還有驚人之舉，竟在畢業歌曲《Shoot Sign》MV中戴上頭套，變身性感女摔角選手，顛覆過往甜美形象，連她自己都笑稱：「反正都要畢業了，就豁出去吧。」

小嶋陽菜在「AKB48」新歌《Shoot Sign》MV中戴上頭套，變身性感女摔角選手。（翻攝自網路）

MV中，小嶋穿上性感格鬥服露出冷酷眼神，與成員們頭碰頭下馬威，還在競技場內與成員大打出手，上演飛踢搏鬥、掐脖等特技，雖看得出大多數動作場面，都是由替身上場，但變身女子摔跤手，仍讓不少粉絲耳目一新。此外，已經畢業的前團員高橋南也特地回鍋拍MV，替她加油打氣。

小嶋陽菜變身性感女摔角選手。（翻攝自網路）

小嶋表示，《Shoot Sign》是她拍攝「AKB48」中戲分最多的一次，她笑稱從未想過要演出摔角選手，上場前還不斷自我安慰，「總之這是最後一次了」，才鼓起勇氣演出。此外，她將於22日在東京代代木第1體育館，舉辦畢業演出，和AKB的粉絲們說再見，相關人士透露，她希望能替粉絲帶來驚喜，有意換上性感內衣裝，用惹火裝扮和粉絲們告別

小嶋陽菜在畢業單曲《Shoot Sign》MV中變身性感女摔角選手，大秀格鬥技身手。（翻攝自網路）

影音：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）