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朱鎮模霸氣認愛 搭王陽明舊愛甜遊北海道

2017/02/15 17:09

朱鎮模（右）此次大方認愛小10歲中國女星張儷。（合成圖，翻攝自張儷、朱鎮模微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星張儷2014年情斷王陽明後，去年被爆出假戲真做大10歲韓星朱鎮模，雖然遭到男方經紀公司否認，但近日又被拍到兩人同遊北海道，朱鎮模今日發文大方公開戀情，更霸氣稱「會把儷姊保護好的」。

朱鎮模和張儷（右）過年期間被拍到同遊北海道。（翻攝自《全明星探》微博）

曾演出電視劇《奇皇后》和電影《霜花店》的朱鎮模，去年和張儷合拍電視劇《親愛的，對不起》進而傳出緋聞，兩人同處女方香閨2天，但雙方只互稱是好友否認戀情。據《新浪娛樂》報導，張儷先飛到南韓會合朱鎮模後，大年初五兩人現身北海道，除了同寢一室外，兩人外出散步、購物全黏TT，張儷購物時，在一旁的朱鎮模回貼心提供意見。

朱鎮模霸氣回應和張儷（右）的緋聞，獲得眾多粉絲的支持。（翻攝自《全明星探》微博）

相較去年火速否認戀情，朱鎮模這次大方承認戀情，還不忘笑說：「感謝！辛苦啦、辛苦啦！中國第一狗仔卓偉。」也承諾會好好照顧她，最後PO出兩人被狗仔拍到的照片，調皮笑說：「我們拍的照片就是這張啦！」

朱鎮模和張儷（右）被拍到同住一間飯店房間。（翻攝自超能大星探微博）

朱鎮模大方在微博上認愛，要粉絲不用擔心。（翻攝自朱鎮模微博）

朱鎮模調皮還原被拍到的照片成果。（翻攝自朱鎮模微博）

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