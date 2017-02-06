暮光女廚房裡脫光誘惑人妻 嗆川普：我超GAY的

「暮光女」克莉絲汀史都華（右）在4日的《周六夜現場》節目中徹底豁出去，脫光與女星凡妮莎拜爾一起演出激情女女戀。（翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「暮光女」克莉絲汀史都華自從與同演《暮光之城》系列電影的男主角羅伯派汀森分手後，在去年正式出櫃，也開心表示自己現在跟女生在一起，自己的人生變得更加開放與快樂，粉絲紛紛為她送上祝福。但最近克莉絲汀史都華與新總統川普的過去恩怨又重新被翻到檯面上，川普過去就曾酸克莉絲汀史都華劈腿，要羅伯派汀森趕緊甩了她，克莉絲汀史都華在4日的《周六夜現場》（SNL）上就徹底豁出去，脫衣拍攝一支誘惑人妻上床的女女戀廣告，甚至對川普放話：「我真的超GAY的！」

克莉絲汀史都華（右）在去年正式宣告出櫃。（翻攝自Celeb Dirty Laundry）

克莉絲汀史都華在4日播出的《周六夜現場》擔任主持人，除了主持外，還客串演出各種小品短劇，在其中一支惡搞的超級盃廣告中，她飾演了一位與哥哥一起參加派對時，就與由女星凡妮莎拜爾飾演的女主人雙雙陷入愛河的女同性戀，2人對彼此都十分著迷，在廚房就直接愛撫了起來，畫面十分旖旎，女主人更興奮表示：「我覺得我們就好像地球上唯二僅存的人類」，大讚克莉絲汀史都華比她老公好太多，後來甚至脫了衣服一起滾到廚房的桌子上，激情吻在一起，直到外頭女主人的老公等點心等到不耐煩開始大叫起來，才讓2人終於回過神來。

克莉絲汀史都華（左）在《周六夜現場》的小品廣告中飾演戀上派對女主人的女同性戀。（翻攝自每日郵報） 2人在廚房裡直接就愛撫了起來，深深陷入對方的魅力之中。（翻攝自每日郵報）

而在演了如此激情的小品短片外，克莉絲汀史都華也藉著主持該節目的機會，好好來反擊川普一番，她提到了似乎在她與羅伯派汀森分手後，川普就發瘋了，整整在自己的推特上提到她高達11次，內容幾乎都是要羅伯派汀森趕快甩了自己，因為認為克莉絲汀史都華之後一定還會再劈腿給他戴綠帽，甚至不遺餘力在幫羅伯派汀森進行宣傳，讓克莉絲汀史都華開玩笑表示：「我覺得川普應該是愛上羅伯了吧！」最後更放話：「我們的總統看來相當不喜歡我，但那完全沒關係，唐納，想必你現在一定會更討厭我，因為我真的超GAY的！」超霸氣的發言讓台下觀眾拍手叫好。

川普（右）之前就一直看衰克莉絲汀史都華（中）與羅伯派汀森（左）的戀情，曾在推特上多次批評克莉絲汀史都華。（翻攝自Posh24） 克莉絲汀史都華直接在《周六夜現場》裡反嗆川普：「你現在一定會更討厭我，因為我真的超GAY的」。（翻攝自News.com.au）