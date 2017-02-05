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畢昂絲愛女才5歲 就將推出個人美妝品牌！

2017/02/05 11:53

畢昂絲將為5歲愛女布魯艾薇推出專屬的個人品牌。（翻攝自TMZ）

〔記者陳昱均／綜合報導〕日前才宣布自己喜懷雙胞胎、甚至被親爸爆料是龍鳳胎的美國樂壇天后碧昂絲，除了忙著安胎外，也忙著一手打點5歲愛女布魯艾薇（Blue Ivy）的個人事業，據悉畢昂絲的公司已經準備要為布魯艾薇推出專屬的個人美妝品牌，讓女兒贏在起跑點，早早就開始大亨人生。

畢昂絲（左）在宣布喜懷雙胞胎後，也準備要為愛女布魯艾薇（右）推出專屬的個人品牌。（翻攝自畢昂絲官網）

根據《TMZ》報導，畢昂絲自己旗下公司所將為布魯艾薇打造的個人美妝品牌，將推出包含各式美容美體產品，到手機設備、電玩遊戲等一系列產品，目前已經準備得差不多，只差最後的正式名稱，因為過去早就有一間波士頓的婚顧公司搶先以「布魯艾薇（Blue Ivy）」註冊為公司名，讓畢昂絲與老公傑斯只得走法律途徑解決，試圖將這個公司名買回來，目前已經在走法律流程當中，讓外界推測應該再過不久，布魯艾薇的個人品牌商品就會正式上線，小小年紀就要擁有自己公司與專屬商品，讓人十分欽羨。

身為天后畢昂絲（左）與饒舌天王傑斯的女兒，布魯艾薇（右）一出生就是贏在起跑點的人生勝利組。（翻攝自E! Online）

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