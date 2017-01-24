黃薇渟披婚紗甜啾謝佳見 最終回閃瞎觀眾

洪小鈴（左）與孫沁岳拍攝《獨家保鑣》殺青戲，兩人都相當捨不得。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、東森8點華劇《獨家保鑣》今（24日）晚播出完結篇，謝佳見與黃薇渟這對「姜丁CP」將修成正果，甜蜜步入禮堂。同一時間，全球華人影音平台Vidol也邀請了黃薇渟、孫沁岳、邱偲琹、王淮仲進行最終直播，與觀眾同步收看大結局。

謝佳見（左）與黃薇渟在《獨家保鑣》完結篇甜蜜步入禮堂。（三立提供）

《獨家保鑣》經歷4個月的辛苦拍攝，謝佳見表示，這次殺青的心情很奇妙，彷彿感覺還是會遇見彼此似的，所以心情上沒有太多不捨得。也許因為剛開始大家真的太辛苦了，像漂流至荒島、追車等劇情，所以到後來都覺得沒什麼可以難倒大家。而在婚禮殺青戲中，黃薇渟穿上了婚紗禮服，讓她笑說自己是最美麗的新娘，還開玩笑：「我終於嫁掉了！」問她殺青最不捨的會是誰？她竟幽默回答：「KK！」

謝佳見與黃薇渟（左）在《獨家保鑣》完結篇甜蜜步入禮堂。（三立提供）

洪小鈴結局雖未換上婚紗，但姐弟的戀愛也讓她演出有新的嘗試。孫沁岳表示，最後的殺青戲是看著謝佳見跟黃薇渟結婚，心中其實真的有替好兄弟開心的感覺，但非常有趣的是，這場非常大的殺青戲，孫沁岳竟是唯一一個沒有台詞的人，只能在椅子上乾坐了6個小時，「坐」到殺青，他說：「心裡其實蠻捨不得的，如果要說殺青的感覺，難過其實多於開心吧！不過我相信戲散情不散，大家的友誼一定會長存的！」

謝佳見與黃薇渟在《獨家保鑣》完結篇甜蜜步入禮堂，孫沁岳、洪小鈴等人開心祝福。（三立提供） 謝佳見與黃薇渟在《獨家保鑣》完結篇甜蜜步入禮堂，孫沁岳、洪小鈴等人開心祝福。（三立提供）