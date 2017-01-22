《黑豹》電影正式開拍！「他」也加入演出

《黑豹》獨立電影日前已經正式開拍，而除了男主角查德維克博斯曼（左）等主演群外，馬丁費里曼（右）也現身其中。（合成圖，翻攝自Just Jared）

〔記者陳昱均／綜合報導〕先前首度亮相在《美國隊長3：英雄內戰》電影裡的新超級英雄「黑豹」，全身黑色豹型汎合金（Vibranium）戰鬥裝的超殺模樣，馬上吸引不少影迷目光，延宕多時才終於現身的他，也被宣布將擁有專屬的獨立電影，預計在明年的2月16日於美國正式上映。而這部《黑豹》獨立電影日前也已經在亞特蘭大州的片場正式開拍，最近就被狗仔捕捉到主演群出入片場的照片，其中最引人注目的，就是也曾參演《美隊3》、在當中飾演聯合反恐部隊副指揮官艾佛瑞特羅斯（Everett Ross）的馬丁費里曼了。

查德維克博斯曼（左）與戴娜葛里拉（右）齊現身《黑豹》拍攝片場。（翻攝自Just Jared） 在片中飾演對黑豹抱有好感的女性侍衛員「娜奇雅」的女星露琵塔尼詠歐。（翻攝自Just Jared）

21日，狗仔在亞特蘭大州的片場拍攝到包含男主角查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）、墨西哥籍女星露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）、戴娜葛里拉（Danai Gurira）等數名《黑豹》電影主演群現身片場的照片，而最近才剛爆出分手交往15年女友阿曼達艾賓頓消息的45歲男星馬丁費里曼，也意外出現在這組片場照中，讓眾人十分驚喜。據悉，當天他們正在拍攝一場於聯合國商議國際事務的戲，而由於馬丁費里曼在《美隊3》中具有美國政府官員的身分，也是負責美國政府與黑豹的瓦坎達交流事宜的負責人，因此讓艾佛瑞特羅斯出現在《黑豹》電影中，就顯得相當順理成章，也被推估這次在片中的份量，或許還會比在《美隊3》中的吃重許多。

馬丁費里曼（右）先前就曾在《美國隊長3：英雄內戰》中以聯合反恐部隊副指揮官艾佛瑞特羅斯的身分參與演出。（翻攝自EMPIRE） 這次在《黑豹》獨立電影中，馬丁費里曼也將繼續演出艾佛瑞特羅斯一角。（翻攝自Just Jared）