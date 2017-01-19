范冰冰美貌神基因！爸爸0皺紋大長腿根本男神
2017/01/19 11:41
范冰冰和爸爸一起登上春晚舞台。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星范冰冰擁有冷艷絕美的外貌，卻有著率性活潑的個性，擁有許多死忠支持者，不僅是男性夢中情人，也是女性的時尚指標，而她令人羨慕的完美臉蛋，曾多次被懷疑整形，近日她和爸爸合體現身為春晚彩排，讓人發現范爸爸簡直就是男神！臉上毫無皺紋並散發光澤，擁有一雙修長的長腿，彷彿時間沒在他身上起作用，讓大批網友驚艷大讚：「范爸爸超帥！」更直言看不出已經66歲，原來范冰冰的美貌根本是遺傳。
范冰冰爸爸保養得宜，不僅臉上沒什麼皺紋，還有一雙逆天長腿，相當帥氣。（翻攝自微博）范冰冰近日為春晚錄製節目，很早就預告會在舞台上和一名「神秘男士」合唱，李晨被問到此事時也賣關子說：「和她同台演出的，是我最放心的男士。」昨晚春晚進行彩排時謎底揭曉，原來該名神秘男士就是范爸爸，當父女倆牽手登上舞台的照片曝光，不少網友都驚艷：「爸爸是長腿男神！」隨後她也曬出和男友李晨及爸爸的照片，范爸對著鏡頭自然微笑的模樣相當帥氣，網友忍不住讚：「范爸也開微博吧！又年輕又帥！」
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