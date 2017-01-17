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黃曉明出院先照顧媒體被讚翻 盼讓妻兒多休息

2017/01/17 21:06

黃曉明兩手提著要慰勞等候多時的媒體的餅走出醫院。（香港明報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國藝人黃曉明和老婆「Angelababy」楊穎結婚2年，今日喜獲麟子「小海綿」，他昨日活動完後立刻回到Baby身邊，直到清晨老婆產下寶貝兒子都全程陪伴，被網友封為體貼老公，下午他步出醫院一臉的疲憊，但不忘照顧長時間守候在醫院外的媒體，立刻送上水和食物。

黃曉明一走出醫院就被媒體團團圍住。（香港明報提供）

黃曉明下午po出和小海綿碰拳的照片，公開和兒子的首張合照， 據香港媒體報導，黃曉明下午走出醫院時立刻遭到媒體包圍，他保持著一貫親切的態度，將兩手上提的食物轉交給各大媒體，表示謝謝大家的關心，但由於老婆和小孩都十分疲憊，「希望大家給我一點隱私，讓她休息一下，等到孩子出院的時候我會告訴大家，大家就不用那麼辛苦等在這裡了。」最後還準備水和餅給等候多時的媒體，希望他們能休息一下，雖然沒有多提小孩和老婆的事情，但超暖的行為讓網友和媒體讚翻。

黃曉明親切分送準備的水和餅給在醫院外守候的媒體，獲得外界一致肯定。（香港明報提供）

黃曉明雖然疲被，但仍親切分送準備的水和餅給在醫院外守候的媒體，獲得外界一致肯定。（香港星島日報提供）

黃曉明為等候多時的媒體，準備充足的水和餅。（香港星島日報提供）

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