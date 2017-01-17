鮮肉男星要2.8億片酬 耍大牌還嫌劇本

之前就曾爆小鮮肉男星拍戲時間少，劇組被迫做人皮面具找替身代演。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國不少藝人最近被爆料「拿錢不做事」，收了近億的片酬卻只工作幾天或是態度敷衍，引發製作單位的不滿。近日電視劇《最後一張簽證》也爆出鮮肉男星耍大牌，獅子大開口就要2.8億片酬，還嫌棄劇本「不夠時尚」，引爆劇組怒火的導火線是他只願意給65天的時間拍攝，因此讓劇組將角色給了其他人。

《最後一張簽證》王雷因鮮肉男星白目耍大牌，而得到主演的位子。（翻攝自王雷微博）

電視劇劇組人員向《現代快報》爆料，原本要讓一位當紅鮮肉男星飾演主角，沒想到在談了近半年，對方卻變本加厲不斷提出無理的要求，像是要求2.8億片酬、服裝師和化妝師進入劇組、導演提前1小時等他進場直接拍戲、找編劇修改不滿意的劇本及台詞等，以及最後讓劇組爆發的65天拍攝期，劇組還遭嗆「人家可以解決時間問題，你們為什麼不可以？」被激怒的劇組憤而換角成王雷。

劇組人員透露，基於市場考量才會找上該位鮮肉男星，沒想到除了開價高，還提出多項不合理的要求，完全不重視該劇，再加上一般一部戲預算約人民幣1億元（約台幣4.7億元），但若真要用鮮肉男星當主角，光是他的費用就幾乎佔了預算的6、7成，剩下根本不夠支付其他人員及製作的費用。