（專訪）鼓鼓抖求發片：我沒有路可走

鼓鼓將舉行多場簽唱會和演唱會。（記者趙世勳攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕鼓鼓推出個人專輯《Make It Real可以唷》，獲得不錯迴響，回想當初要說服公司讓他放手一搏，他說：「我開會時是抖著的，但我下定很大的決心，因為我沒路可走！」

是長子，也是長孫，鼓鼓早就決定不再向媽媽伸手拿錢，因此當MP在去年1月底KKBOX頒獎典禮結束後正式休團，鼓鼓的媽媽曾多次關心問他：「要不要給你錢？」鼓鼓都告訴自己，無論如何也不能再用媽媽的錢。

鼓鼓把自己當新人，工作量再大也不喊苦。（記者趙世勳攝）

回想當初要籌備個人專輯時，身邊有各種反對聲浪：「時機好嗎？時機對嗎？」但鼓鼓說：「如果沒下定決心，永遠不會知道何時才是好的、對的時機。」鼓鼓談到，他是那種沒有事做心會慌的人，「我以前不是主唱，寫詞也怕太弱，挫折感很重，但我必須厚臉皮去說服大家。」還好一次又一次證明給公司看，「主管發現我大躍進，願意放手讓我做。」

鼓鼓專訪。（記者趙世勳攝）

鼓鼓勤跑演出，又在師兄五月天演唱會上當嘉賓，1月21日還要再上小巨蛋參加KKBOX風雲榜演出，隔天還將在西門町舉行簽唱會，2月則將在台南、台中、桃園舉行新歌演唱會，「新人」不喊苦，只希望抖求發片的結果要對得起自己！

鼓鼓專訪。（記者趙世勳攝）