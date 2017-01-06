與言承旭共赴豪門喜宴 林志玲只認「做了這件事」！
2017/01/06 08:16
林志玲（右）被爆最近曾與舊愛言承旭（左）一起參加同場婚宴。（翻攝自微博）
〔娛樂頻道／綜合報導〕林志玲、言承旭被網友發現近期曾參加同場婚宴，更疑似同桌用餐，被猜測好事已近，林志玲昨已透過助理表示，當天是富邦董娘女兒婚禮，很多藝人朋友也都在，林、言沒有相約也不同桌，不過卻認了2人「有打招呼」。
劉畊宏昨在微博曬出一家人與言承旭的合照，為元旦生日的言寫下遲來生日祝福，「我的健身夥伴！我知道你低調，想了想，雖然有點晚...但還是要祝你生日快樂我們一家都愛你！希望你早日______ 幸福快樂！」中間的空格引發網友聯想，似乎也證明了劉比當事人更愛炒新聞。
劉畊宏昨在微博曬出一家人與言承旭（最右）的合照。（翻攝自劉畊宏微博）
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