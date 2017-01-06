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（影音）抱病演出還絆倒重摔 蔡依林敬業爬起繼續演唱

2017/01/06 08:57

蔡依林昨身穿黑色及膝長裙，為中國酷狗音樂節開唱。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌壇天后「Jolin」蔡依林去年11月情斷錦榮，恢復單身的她仍照常賣力開唱，昨她出席中國酷狗音樂節時，登台演唱《梅杜莎》、《大藝術家》，只見她穿梭舞者間緩慢出場，才剛開口唱的下一秒，就重摔跌至鏡頭外、雙腳膝蓋著地，引來全場一陣驚呼；儘管突然摔倒，她仍面帶微笑繼續演唱，天后魅力立刻Hold住全場。

蔡依林被絆倒重摔，下一秒笑著繼續唱。（翻攝自騰訊視頻）

蔡依林昨晚一身黑色勁裝，霸氣現身中國酷狗音樂節，在演唱《梅杜莎》時因不小心踩到另一腳的鞋帶，才開口唱第1句就被絆倒，整個人從鏡頭中消失，不過面對摔倒她仍沒中斷演唱，後來以笑容帶過便馬上站了起來，繼續完成演出，讓許多粉絲看了相當心疼，更替她捏了把冷汗。

蔡依林跌倒後站起來繼續勁歌熱舞。（翻攝自臉書）

《ETtoday》報導，對此，Jolin經紀人表示，她不慎踩到鞋帶被絆倒，「只是膝蓋碰了一下，沒有大礙。」而事實上，Jolin抱病開唱，演出幾天前就因重感冒一度失聲，原本擔心會無法登台，但經過休息後，她仍決定既然排定了行程就一定得來，敬業態度令人佩服。

儘管抱病演出，蔡依林仍展現天后氣勢，震懾全場。（翻攝自臉書）

相關影片：（影片取自騰訊視頻，如遭移除敬請見諒）

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