劉伊心被爆是小三 周刊爆：橫刀奪愛嫩護士5年戀情

爆料者爆料，劉伊心其實是小三，當年介入林志隆與一名護士5年的感情。（圖取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人劉伊心今年4月預計將與老虎牙子執行長林志隆結婚，雖然她上個月被網友指控去老虎牙子面試時，劉伊心不尊重面試主管和求職者，但仍沒有影響她與林志隆的感情，現在有爆料者爆料，劉伊心其實是小三，當年介入林志隆與一名護士5年的感情。

《周刊王》報導，爆料者透露，林志隆在劉伊心之前和一名相差23歲的護士交往，交往後林志隆常帶著護士參加活動，友人都看好兩人感情，沒想到劉伊心卻殺出。護士擔心兩人感情會生變，和男方提出結婚要求，沒想到男方狠心斷了這段感情。

爆料者透露，至今已一年多，護士仍處在情傷中。對此劉伊心坦言知道這名護士，但強調自己與林是在他們分手後才交往的。「我們在一起幾個月後，虎哥就有和我說他之前有交往數年的護士女友。」劉伊心指出，對方當時提出結婚，但林對再婚仍猶豫，兩人對戀愛的目標不相同，很自然就分開了。

劉伊心強調，林志隆和護士分手後一年，兩人才在一起，並說自己被誤會是小三沒關係，但真相是男方被甩，因為當時護士發現結不成婚先提分手，並強調自己所說的屬實，可和護士對質。