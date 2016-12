分手後首發文 Jolin與錦榮的默契是...

蔡依林與錦榮分手,正式恢復單身。(翻攝自臉書)

〔記者陽昕翰/台北報導〕「Jolin」蔡依林切了與錦榮的6年情,今天是耶誕節,她終於在個人Instagram發文,除了素顏入鏡外,還露出美腿,並PO出與愛犬的合照,她寫道:「Merry Christmas, everyone!」

巧的是,回紐西蘭過耶誕的錦榮,一早也應景上傳裝飾華麗的耶誕樹照,發文稱「Merry Christmas everyone, i hope Santa Claus has been to visit you all!祝大家聖誕節快樂,希望昨天晚上聖誕老人,有來過你們的家」,VJ分手後首發聲,都是為了祝賀粉絲耶誕快樂。

蔡依林發文祝賀粉絲耶誕快樂。(翻攝自Instagram)