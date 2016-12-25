吳宗憲談Jolin情變 「找伴沒問題婚姻難幸福」
2016/12/25 12:49
〔娛樂頻道／綜合報導〕天后「Jolin」蔡依林與錦榮共譜6年多的「VJ戀」，於上月協議分手，震驚各界。吳宗憲今受訪，談到「VJ戀」則表示：「女強人永遠要背負，很辛苦。」
《蘋果日報》報導，吳宗憲今錄節目空檔接受媒體訪問，被問到蔡依林和錦榮分手有什麼看法？他認為Jolin把事業看得比家庭還重，感情路上自然會較坎坷，「Jolin要再找一個伴沒有問題，但有沒有未來要再看下去，演藝圈藝人的婚姻通常很難幸福」，對Jolin當年和周董分手，吳宗憲則感嘆：「感情本來就來來去去，沒辦法，而且女強人永遠要背負，很辛苦。」
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