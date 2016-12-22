蔡依林驚爆6年情告吹 網友：「依錦」還鄉了

錦榮近年來戲約、時尚活動邀約不斷，網友們認為他的演藝事業是憑藉蔡依林的光環。（資料照，記者潘少棠攝）

〔即時新聞／綜合報導〕天后蔡依林驚爆與交往6年的男友錦榮分手，消息一出震撼娛樂圈。錦榮近日才因為媒體專訪時所透露的婚姻觀引起粉絲討論，如今傳出分手消息讓外界充滿想像，網路上的網友們普遍認為兩人分手跟「錢」脫不了關係。

天后蔡依林工作滿檔，上個月分手後仍然如期上工。（資料照，華納提供）

許多網友認為，錦榮的演藝事業全是憑藉蔡依林的天后光環，若不是蔡依林，很多人都不會認識錦榮，如今兩人爆出分手消息，讓網友再度對於這位退役「后的男人」熱烈討論。網友認為，以蔡依林的演藝事業版圖，加上她近年越趨自信的轉變，怎可能遵照錦榮意思冠夫姓，且台灣社會現今也鮮少人婚後冠夫姓。

網友們在PTT八卦板上留言：「門當戶對很重要」、「依錦還鄉了」、「不意外，男方吃相超難看」、「不是還在討論冠夫姓嗎」、「算命老師說的話是真的」。不過，據蘋果日報報導，蔡依林的友人透露，兩人分手絕對和錢沒有關係，是由於雙方聚少離多及觀念差異導致，且分手後仍然維持朋友關係、仍會一起吃飯。