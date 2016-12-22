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Jolin與錦榮爆分手 月初已現感情轉淡端倪

2016/12/22 14:39
錦榮與蔡依林感情轉淡似乎在本月初已現端倪，錦榮在接受媒體專訪時，已透露出兩人感情轉淡。（資料照，記者潘少棠攝）錦榮與蔡依林感情轉淡似乎在本月初已現端倪，錦榮在接受媒體專訪時，已透露出兩人感情轉淡。（資料照，記者潘少棠攝）

〔即時新聞／綜合報導〕錦榮與蔡依林（Jolin）相戀6年，如今爆出兩人感情已畫下休止符，不過兩人感情轉淡似乎在本月初已現端倪，錦榮在接受媒體專訪時，已透露出兩人感情轉淡，據悉，兩人在11月和平分手。錦榮今透過經紀人回應，他們雙方溝通後和平分手，但現在還是好朋友。

根據《蘋果日報》報導，錦榮曾在本月5日接受專訪，當時被問到兩人婚姻及家庭觀念，談到生子時，錦榮表示能生就要陪伴，「有辦法，就不生，或是換個工作，要有責任，孩子是一個生命」。而被問到蔡依林是否能接受這些觀念，錦榮則回說「去問她」，因為雙方最近都忙，所以不知道她是怎麼想的。

訪談中也提到婚期，兩人曾在不同活動中提到希望在35、36歲定下，但錦榮提到歲數其實不重要，自己不想被問，可能會故意選個好幾年後的數字，如果35歲了，自己還有很多時間。此時記者提醒他蔡依林已經過了35歲，錦榮則說：「我沒有說她，我是說我，她是她的事。」

在訪談中也談到錦榮與蔡依林的交往經過，被問到「兩個人蠻適合的？」錦榮對此反問「哪個方面」，隨後記者追問「因為適合才會談這麼長吧」，錦榮則出乎意料地回答「也不一定」，從對談中可嗅出兩人感情轉淡，日漸平行的端倪。

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