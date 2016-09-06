Yuki有了新歡不要老蕭 新對象居然是金曲歌王JJ

〔即時新聞／綜合報導〕日籍富家女蔭山友紀（Yuki）先前為了追星，買下豪宅當蕭敬騰鄰居，但後來瘋狂行徑，讓蕭相當受不了，一度鬧上媒體版面，如今蔭山友紀有了新的「追星」人選，就是金曲歌王林俊傑（JJ），還被爆2人同遊洛杉磯。

《蘋果日報》報導，蔭山友紀接受越洋電話，自爆花了3000元美金（約9萬5000元台幣）請電影《龍吻》的法籍導演及電影製片商、林俊傑、懷秋吃飯，在飯局中他們討論讓林俊傑進軍好萊塢計畫，她透露將砸近1億台幣投資林俊傑拍電影。對於「舊愛」蕭敬騰，蔭山友紀也強調，以後絕對不會再愛上他。

林俊傑經紀人徐佩雲坦承林俊傑有和蔭山友紀餐敘，她透露，林俊傑和懷秋最近在美國上表演課，認識電影圈的朋友，透過友人介紹才會和蔭山友紀吃飯。