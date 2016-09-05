（影音）吳亦凡首次古裝亮相 仙氣噴發翻唱《刀劍如夢》

吳亦凡為手遊代言，第一次嘗試古裝造型。（翻攝自微博）

〔記者趙毓琪／綜合報導〕吳亦凡近日馬不停蹄地在米蘭與影帝梁朝偉合作拍攝《歐洲攻略》，他的電影作品一部部接著上映，9月底還有跟許多大咖主演的《爵跡》將上檔。忙著拍戲的他也不忘熱愛的音樂，單曲更是輪番上架，只想給粉絲最好的作品。日前「劍俠世界」遊戲官方宣布該款手遊代言人為吳亦凡，同時曝光代言人的古裝造型，仙俠裝扮的吳亦凡，除了仙氣逼人以外，凌厲的目光頓時「殺」死一票粉絲。

吳亦凡古裝造型，仙氣逼人。（翻攝自微博）

今日早上，吳亦凡也釋出了最新單曲作品，「劍俠世界」手遊主題曲《刀劍如夢》MV，翻唱自1994年《倚天屠龍記》的片頭曲，曾由周華健演唱。此次的改編，吳亦凡不但參與編曲，並擔任製作人，音樂融合了古典樂器與現代DJ打碟的電音元素，更加入吳亦凡擅長的Rap，整首歌聽起來輕快明朗。而曲風更是巧妙地把「劍俠」氣魄以跳動的旋律、強力的節拍完美詮釋。

吳亦凡為代言的手遊獻唱主題曲《刀劍如夢》。（翻攝自微博）

《刀劍如夢》邀請了中國知名音樂製作人譚伊哲與吳亦凡一起重編老歌，譚伊哲在微博上大誇吳亦凡是一個很酷的人：「第一次和吳亦凡合作，他來找我時就說一切按照你的意識去做，不限制我，做你最滿意就行。吳亦凡確實太酷了！他非常好溝通，所以最後製作編曲錄音混音一遍過。」吳亦凡低沉的歌聲在這首歌曲中竟有一鼓作氣的感覺，歌詞「愛也匆匆，恨也匆匆，一切隨風」與主題「劍俠世界」的江湖情仇相互呼應，有不少網友聽完覺得興致高亢了起來，勾起金庸武俠時代的回憶。

知名音樂製作人譚伊哲（左）在微博上誇讚吳亦凡很好溝通，且十分尊重專業。（翻攝自微博） 吳亦凡《刀劍如夢》MV拍攝。（翻攝自微博）

而《刀劍如夢》MV引自南唐 「李後主」李煜的詞《相見歡·林花謝了春紅》為開頭旁白，增加了整首歌曲的古典意味。吳亦凡在MV中以嘻哈和仙俠造型互換，這是他首度嘗試古裝造型，沒想到穿梭各大時尚秀場的「小爺」，扮起古裝來毫無違和感，再次證明了他什麼造型都Hold的住，可朔性破表。MV中，也能看到吳亦凡離開EXO後，好久沒展現的精湛舞技，快速又有力的舞蹈動作，讓粉絲又想跪了。

吳亦凡《刀劍如夢》MV拍攝工作花絮，右為導演許晨一。（翻攝自微博）

工作團隊特地邀請到了頂級影視古裝造型設計黃寶榮，為吳亦凡量身打造，果然不負眾望，吳亦凡此次造型十分精緻，活像從遊戲裡走出來的仙子般受人注目。而《刀劍如夢》MV也請來台灣知名的廣告導演許晨一執導，之前他曾與吳亦凡合作過戴爾筆記型電腦系列廣告，導演直稱讚吳亦凡學東西很快，很聰明，一下子就能表現出很到位的武術動作。

「劍俠世界」手遊9月16日於中國開放下載。

吳亦凡在MV中除了古裝造型以外還有另一套嘻哈風格的服裝。（翻攝自微博） 吳亦凡古裝扮相太迷人。（翻攝自微博）

《刀劍如夢》MV：（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）