限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

獨家直擊！豬哥亮暴瘦急入院 兒子秘密守候中

2016/08/31 23:45

豬哥亮兒子謝順福（左）前來應門。（影藝中心攝影組攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕本報今晚接獲讀者爆料，藝人豬哥亮因病急住入台大醫院病房，記者前往探訪，豬哥亮兒子謝順福二度應門，第一次打開一半房門與記者對話，似乎不想病房內情況曝光，第二次記者表明來意，謝順福承認陪豬哥亮住院中。他替爸爸豬哥亮表達感謝大家關心，說爸爸現在暴瘦，是特別來醫院打營養針，情況還算穩定。不過，當記者確認謝順福身分時，他只表示自己是工作人員，希望外界不要打擾豬哥亮休息。

豬哥亮日前為《大顯神威》勤跑宣傳，上周末還下鄉到南部掃街拜票，接受採訪時他也坦言為了拍片身體有些吃不消，目前只能吃流質的食物。

豬哥亮為《大顯神威》勤跑宣傳，略可見疲態。（資料照）

向豬哥亮經紀公司求證，得到回應是豬哥亮為電影宣傳全台走透透宣傳行程已暫告一段落，只是抽空去打營養針，並強調先前豬哥亮也打過，但被問到打營養針為何需要入住病房，經紀公司表示，因為還有一些例行檢查，但是否與癌症有關則不確定。

豬哥亮2012年心肌梗塞發作，健康亮起紅燈，2014年5月在高雄長庚醫院診斷罹患大腸癌2期，但他堅持不開刀，原因是病灶接近肛門，做了切除手術，就必須做人工肛門、屎袋，他認為這樣很沒有尊嚴。

相關新聞

推薦新聞
獨家直擊！豬哥亮暴瘦急入院 兒子秘密守候中 獨家直擊！豬哥亮暴瘦急入院 兒子秘密守候中
2016/08/31 23:45
女兒若談戀愛 張學友竟想過怒揍對方... 女兒若談戀愛 張學友竟想過怒揍對方...
2016/08/31 16:39
禁韓令發酵？劉寅娜「被」讓位給郭雪芙 禁韓令發酵？劉寅娜「被」讓位給郭雪芙
2016/08/31 16:21
（影音）秀蘭瑪雅當女神 豪露酥胸先撒嬌 （影音）秀蘭瑪雅當女神 豪露酥胸先撒嬌
2016/08/31 19:11
（影音）惡整保母成癮 黑人懺悔：要加薪了 （影音）惡整保母成癮 黑人懺悔：要加薪了
2016/08/31 17:39
白歆惠曝模特界黑暗面 椅子給名牌包坐 白歆惠曝模特界黑暗面 椅子給名牌包坐
2016/08/31 15:05
混血AV女優宣布引退 粉絲震驚哭求別走 混血AV女優宣布引退 粉絲震驚哭求別走
2016/08/31 20:23
被疑睡製作人上節目 張艾亞冤揹「北港香爐」罵名 被疑睡製作人上節目 張艾亞冤揹「北港香爐」罵名
2016/08/31 21:36
小模家藏3台賣場推車 陳沂藉機酸歐陽姐妹 小模家藏3台賣場推車 陳沂藉機酸歐陽姐妹
2016/08/31 17:39
王寶強妻偷情床照瘋傳 哎呀！眼睛業障重 王寶強妻偷情床照瘋傳 哎呀！眼睛業障重
2016/08/31 23:37
MacBook閃邊！ 德國直擊宏碁全球最薄筆電 MacBook閃邊！ 德國直擊宏碁全球最薄筆電
2016/08/31 20:08
朴寶劍接力師兄宋仲基奪收視王 笑封電視台孝子 朴寶劍接力師兄宋仲基奪收視王 笑封電視台孝子
2016/08/31 14:59
濃妝許老三是小S無誤 賈永婕自嘲：阿姨輸很大 濃妝許老三是小S無誤 賈永婕自嘲：阿姨輸很大
2016/08/31 22:00
半百影后辣照慶生 半裸蕾絲好性感 半百影后辣照慶生 半裸蕾絲好性感
2016/08/31 15:31
再次宣戰？ 陳沂辦「向中國人羅志祥道歉大會」 再次宣戰？ 陳沂辦「向中國人羅志祥道歉大會」
2016/08/31 22:34
真人版丁小雨太可愛 40歲女星神還原小茜 真人版丁小雨太可愛 40歲女星神還原小茜
2016/08/31 15:17
乖媳婦變了樣 戴佩妮驚呆公婆 乖媳婦變了樣 戴佩妮驚呆公婆
2016/08/31 21:04
穩坐冠軍15年 最賺超模是她 穩坐冠軍15年 最賺超模是她
2016/08/31 20:38
（影音）張清芳50大壽 席開12桌露溝招待 （影音）張清芳50大壽 席開12桌露溝招待
2016/08/31 18:44
（影音）李蒨蓉揮別阿帕契 淺笑現身生日趴 （影音）李蒨蓉揮別阿帕契 淺笑現身生日趴
2016/08/31 19:27
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.