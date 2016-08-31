獨家直擊！豬哥亮暴瘦急入院 兒子秘密守候中

豬哥亮兒子謝順福（左）前來應門。（影藝中心攝影組攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕本報今晚接獲讀者爆料，藝人豬哥亮因病急住入台大醫院病房，記者前往探訪，豬哥亮兒子謝順福二度應門，第一次打開一半房門與記者對話，似乎不想病房內情況曝光，第二次記者表明來意，謝順福承認陪豬哥亮住院中。他替爸爸豬哥亮表達感謝大家關心，說爸爸現在暴瘦，是特別來醫院打營養針，情況還算穩定。不過，當記者確認謝順福身分時，他只表示自己是工作人員，希望外界不要打擾豬哥亮休息。

豬哥亮日前為《大顯神威》勤跑宣傳，上周末還下鄉到南部掃街拜票，接受採訪時他也坦言為了拍片身體有些吃不消，目前只能吃流質的食物。

豬哥亮為《大顯神威》勤跑宣傳，略可見疲態。（資料照）

向豬哥亮經紀公司求證，得到回應是豬哥亮為電影宣傳全台走透透宣傳行程已暫告一段落，只是抽空去打營養針，並強調先前豬哥亮也打過，但被問到打營養針為何需要入住病房，經紀公司表示，因為還有一些例行檢查，但是否與癌症有關則不確定。

豬哥亮2012年心肌梗塞發作，健康亮起紅燈，2014年5月在高雄長庚醫院診斷罹患大腸癌2期，但他堅持不開刀，原因是病灶接近肛門，做了切除手術，就必須做人工肛門、屎袋，他認為這樣很沒有尊嚴。