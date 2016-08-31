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小S《好餓》撲男賺1.17億 酬勞是《康熙》40倍

2016/08/31 15:55

小S主持《姐姐好餓》，酬勞是《康熙來了》的40倍。（翻攝自姐姐好餓臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小S」徐熙娣和蔡康永主持《康熙來了》在今年1月畫下休止符，接下新節目《姐姐好餓》，節目來賓顏值超高，小S和12位男神近距離接觸，創造不少話題。而她今年靠著該節目賺僅大把鈔票，以1.17億台幣拿下2016年最賺主持人冠軍。

胡瓜今年到中國錄製網路節目，收入排行第二。（翻攝自胡瓜臉書）

據《蘋果日報》報導，2016年綜藝主持人年收入排行榜出爐，經交叉調查製作人、廣告商與電視台資料後，小S靠中國節目和廣告奪得冠軍，雖然先前主持的《康熙來了》吹熄燈號，她的荷包依然滿滿，因《姐姐好餓》1集酬勞約480萬元台幣，是主持《康熙》的40倍，再加上7隻廣告，讓她以年收入1億1760萬元奪冠，不過她也驚訝回說：「怎麼可能？應該是外面誇大了吧！」。居次的則是綜藝大哥胡瓜，除了固定4節目，今年也到中國錄製網路節目，1集酬勞約234萬元台幣進帳1億794萬元。

吳宗憲年收入以1億642萬元排第三。（翻攝自吳宗憲臉書）

陶晶瑩在中國接下3個節目。（資料照，記者胡舜翔攝）

吳宗憲今年收入則稍稍落後，重心放台灣的他，今年只有優酷《拜拜啦肉肉》1個中國節目，不過，他和女兒Sandy一起錄製《小明星大跟班》，再加上《綜藝玩很大》、《綜藝大熱門》2節目，也不惶多讓，以1億642萬元排第三。陶子「陶晶瑩」和侯佩岑則分居第4、5名，陶子在中國接下3個節目，總共進帳9300萬元，而婚後以家庭為重的侯佩岑，則靠廣告和當中國節目來賓，以8300萬元奪得第5名。

侯佩岑以8300萬元奪得第5名。（翻攝自侯佩岑臉書）

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