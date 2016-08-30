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（贈票）《薩利機長》勇救乘客 一生卻從此改變

2016/08/30 12:05

《自由娛樂頻道》要送出《薩利機長：哈德遜奇蹟》電影特映券給大家。（華納兄弟提供）

〔記者陳昱均／台北報導〕金像獎導演克林特伊斯特伍德（Clinton Eastwood）與影帝湯姆漢克（Tom Hanks）合作的電影《薩利機長：哈德遜奇蹟》，驚險迫降客機，根據真實事件改編；湯姆漢克在劇中飾演拯救了155名乘客的機長，他所駕駛的全美航空1549號空中巴士A320，飛往西雅圖時，在爬升的過程中遭遇加拿大黑雁撞擊，導致兩邊引擎同時熄火，也讓飛機失去動力，在機長薩利與副駕駛確認無法返回機場的情形下， 決定在哈德遜河河面上進行迫降，機上乘客155人全數生還，但是被視為英雄的薩利機長的一生，卻從此改變了...。

《薩利機長：哈德遜奇蹟》請來湯姆漢克飾演薩利機長，他在恐懼中仍成功讓機上所有乘客生還。（華納兄弟提供）

這次《自由娛樂頻道》將送出《薩利機長：哈德遜奇蹟》電影特映券給大家（1人2張），詳情請見《自由娛樂頻道粉絲團》置頂貼文。如此好康的活動，千萬不要錯過了！

雖然薩利機長成了所有人的英雄，但他的一生竟也就此改變。（華納兄弟提供）

《薩利機長：哈德遜奇蹟》電影預告：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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