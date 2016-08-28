劉樂妍自認是中國人 陳沂：每個人都可以有自己的國家認同

陳沂（左）認為劉樂妍（右）就只是個性太傻。（合成圖，翻攝自陳沂、劉樂妍臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前「女F4」隊長劉樂妍（舊藝名Fanny）日前大爆自己遭遇「潛規則」，不但常被導演和製片要求陪睡，甚至差點被「霸王硬上弓」，還公布錄音檔而被導演大罵「野雞」。今日，有名網友截圖劉樂妍之前在微博上的PO文，不但稱自己是「中國台灣」女藝人，還說已經投共3個月，要中國導演和製片放心用她，對此，陳沂也發表了自己的看法。

劉樂妍自稱投共滿3個月。（翻攝自陳沂臉書）

陳沂今日在自己的臉書上分享了該張截圖，她說自己跟劉樂妍吃過一次飯，當時劉樂妍開頭就直接說她自認自己是中國人，但還是想跟陳當朋友，而陳沂表示：「OK呀，但我是台灣人，不同國家的人一樣可以有跨國友情。」陳沂認為，每個人都可以有自己的國家認同，我們應該尊重並且祝福。

陳沂認為每個人都可以有自己的國家認同。（翻攝自陳沂臉書）

此外，陳沂也在留言處回覆網友說，劉樂妍是真心認為自己是中國人，且她本性就是傻大姐，所以說話不經大腦、完全沒有心機，不過卻也因為如此，劉常常口不擇言，被別人認為白目。而陳沂還說，其實有點擔心劉的精神狀況，認為她受了委屈，因此有私底下關心她，希望劉可以好好的。