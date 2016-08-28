（影音）曾以為KID「翅膀硬了」 黑人自費新書化嫌隙

黑人（左）和KID（右）是多年的好兄弟。（翻攝自KID臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「黑人」陳建州向來愛整人，整老婆、小孩已經是家常便飯，保母「小亨堡」也因被他惡整爆紅，日前甚至還把中國演員整到乾嘔，壞點子源源不絕。而今日，黑人在臉書PO出一段影片，整人對象竟變成了他的愛徒KID。

黑人（右）特地到休息室去給KID（左）驚喜。（翻攝自黑人臉書）

黑人在影片一開頭，先說自己帶著自費買的KID新書要去給KID驚喜，還讓工作人員佯稱有親戚要給KID簽名，結果黑人一進到休息室，KID整個人從椅子上跳起來，還喊說「黑哥，你怎麼會來」。之後黑人要KID幫他簽名，讓KID超不自在大呼「很噁心欸」。

KID在臉書上感謝黑人。（翻攝自KID臉書）

原來，黑人這次之所以會突襲KID，是因為過去兩人曾經有點嫌隙，當時黑人以為KID紅了以後「翅膀硬了」，要自己出去外面找公司，後來證實是誤會一場。而黑人也說KID一直都是很努力的弟弟以及他的愛將，要大家多多支持KID的新書。之後KID也特地在臉書發文，感謝老闆黑人突然現身給驚喜，還自嘲「我差點從椅子上掉下來」，讓人相當羨慕兩人的兄弟情。