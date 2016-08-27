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（影音）為家庭息影？白歆惠：讓兒子不孤獨

2016/08/27 15:19

白歆惠出席電影「銷售奇姬」宣傳活動。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕白歆惠今年六月升格人母，與香港商人唐堂生下兒子，她只要外出工作，離開兒子就會有愧疚感，因此傳出她宣傳完此次電影「銷售奇姬」後，將息影以家庭為重。

《聯合新聞網》報導，白歆惠說 : 「希望他（兒子）需要我的時候，我都在。」她還強調不會讓兒子成為孤獨的小孩，至少要給他生個妹妹，看似未來將以家庭為重，而談到兒子她雙眼發光「我一定要鼓勵周圍的朋友趕快去生啦。」她大大贊成親餵母乳，認為可以加強母子間的連繫，由於老公家人都很低調，她一直避談婚事，被問到家庭和工作如何兼顧？她苦笑，如果想陪伴孩子成長，宣傳過後就勢必要暫時息影，她也透露老公唐堂會心疼她，但一切都讓她自己決擇。

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