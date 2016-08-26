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天價片酬成重擔 央視點名霍建華周迅撈7.5億

2016/08/26 23:41

霍建華（左）、周迅《如懿傳》片酬合計約台幣7.5億元。（翻攝自新浪娛樂）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國影劇發展蓬勃，光是網路播放流量的點擊就動輒上億次，背後龐大商機相當可觀，但傳出演員片酬近來頻頻飆破天際，成為影視製作巨大的負荷和風險，以近日開機的《如懿傳》為例，男女主角霍建華和周迅片酬加起來共人民幣1.5億元（約新台幣7.5億元），十分可觀。

據《中央社》報導，中國媒體《新浪娛樂》刊出央視「演員天價片酬」專題，內容指網路播放平台相中明星背後巨大的粉絲效應，爭相邀請有票房號召力的明星，再加上不少外行人也捧著熱錢湧入影視業，他們認為只要抓到IP（intellectual property，知識產權），就能創造巨額利潤，因此有市場號召力的演員，往往成為市場爭搶的稀缺因素。中國現今一部戲劇的製作費，演員片酬就超過50%，一個人拿走一、兩千萬元（約台幣0.5至1億元），已經是很常見的事情，有些甚至60%、70%，而美韓兩國，演員片酬約僅占製作費的10%到30%。

霍建華（左）、周迅《如懿傳》片酬合計約台幣7.5億元。（翻攝自新浪娛樂）

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