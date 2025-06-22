（台北電影節）最有種主持人劉品言送北影驚喜包 潘綱大全裸感謝《河鰻》燈光師拉遮羞布

劉品言（右一）人逢喜事精神爽，昨挺孕肚現身，狀態看起來相當好。（台北電影節提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕劉品言月初公開與連晨翔的婚訊，昨她挺著孕肚出席台北電影節，透露預產期在年底，自爆懷孕在某種程度上不是計畫中，「看天時地利人和，在這個時間點做了這個事，我想在這個年代，心情可以放鬆」。

劉品言是北影史上第一位孕婦主持人，其實接下北影邀約之後，才確定自己有喜，後來也為北影總監李亞梅送上「驚喜包」。劉品言感謝李亞梅給她非常大的強心針，笑說自己也滿有種的，很符合北影主題「Dare to Try」。

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問及近況，劉品言透露現在容易感性且嗜睡，該吃就吃、該睡就睡，「北影非常照顧我，知道我大概3小時就要進食一次，所以到哪都有小東西可以吃，覺得很快樂。」她最近被伺候得好好的，笑說：「我終於知道為什麼大家喜歡懷孕了。」

導演朱駿騰對於電影《河鰻》在北影上映，緊張到失眠。（記者王文麟攝）



電影《河鰻》昨在北影首映，電影一路在柏林、香港放映之後，現在終於回到了台灣，導演朱駿騰坦言有種近鄉情怯的心情，還忍不住飆髒話稱「超緊張」，更因此失眠。

潘綱大（左起）、柯泯薰、潘親御、陳季霞一同分享《河鰻》拍攝點滴。（記者王文麟攝）

潘綱大以片中好表現角逐影帝，他為戲全裸跳進社子島島頭公園的潮間帶，被不少遊客看光光；不過潘綱大很感謝4位燈光大哥拿著黑布圍成陣法幫他遮掩，讓他很是感動。歌手柯泯薰第一次演戲，導演朱駿騰看中她外在空靈、內在悲傷的特質，她稱音樂圈都叫她「仙女」，拍電影就像「落入人間」一樣，更注重團隊合作。

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