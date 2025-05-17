曾國城受訪有陰影 直呼別再害我

曾國城爆失言風波後時隔兩個月首露面，受訪時顯得小心翼翼坦言有陰影。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城陷負面爭議，先因受訪談及黃子佼復出遭炎上，丟了代言又請辭公視《一字千金》主持棒，後又爆出伸鹹豬手疑雲，神隱兩個月的他昨久違公開露面出席室內高爾夫球活動，受訪時顯得格外小心翼翼，認為自己說的話「容易被扭曲」已造成陰影，見媒體蜂擁而至連連後退直呼：「別再害我！」

曾國城昨出席活動看起來心情不錯，但面對媒體受訪他坦言有陰影，不敢隨意講別人的事，不過做為綜藝大哥，很多事難免與他扯上關聯，像是一起合作舞台劇的好友陳大天爆出閃兵，曾國城直言有些意外，還稱讚陳大天演得很好，不過隨即補上一句：「別人的問題先不回答。」

請繼續往下閱讀...

問及對閃兵事件看法，曾國城說很驚訝，不曉得他們是因為什麼原因才沒當兵，他在花蓮服役1年10個月，因此還喜歡上花蓮。

曾國城因失言風波掉主持棒，如今傳出《一字千金》擬由吳姍儒接下，至於新任主持人是否能勝任，曾國城表示：「還不知道，很難說，不知道她對中文的喜好。」日前爆出他摸女星大腿，曾國城說不清楚，可能有什麼誤會，也說最近沒有想接新節目或代言，要休息一下。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法